Ung kvinna gripen för sprängdådet i Sankt Petersburg – Kreml anklagar ukrainska terrorister

En 26-årig kvinna har gripits för söndagens bombattentat i Sankt Petersburg där en prorysk militärbloggare dödades. Myndigheterna anklagar ukrainska säkerhetstjänsten, medan många bedömare misstänker en intern rysk konflikt.

På måndagen publicerade polisen i Ryssland en video där man påstår sig ha gripit den person som är skyldig till söndagens bombdåd i Sankt Petersburg.

På videon medger 26-åriga Darja Trepova att det var hon som överräckte den statyett till militärbloggaren Vladlen Tatarskij som senare exploderade.

Polisen är inte övertygad om att Trepova agerade ensam, eftersom hon också får frågan vem som gav henne bysten.

– På den frågan vill jag svara senare, sa Trepova.

Bloggaren hade tagit emot gåvan i samband med sin föreläsning i en bar i centrala Sankt Petersburg. Han hade öppnat paketet och berömt den guldfärgade bysten på honom själv iklädd hjälm. Till sist hade han placerat statyetten på bordet invid.

Enligt vissa ögonvittnen var Trepova kvar i salen när statyetten exploderade. Andra hävdar att hon hade hunnit lämna baren.

Bloggaren Vladlen Tatarskij, vars riktiga namn var Maxim Fomin, miste livet och minst 30 personer skadades.

Bildtext Ryska utredare går igenom baren efter dådet. Bild: STELLA Pictures/abaca press Sankt Petersburg

Utnyttjad studerande?

Ryska medier rapporterar att Darja Trepova tidigare studerade, men att hon övergav universitetet för att arbeta i en klädaffär.

Hon har inte varit medlem i politiska partier, men är känd i staden som en aktiv feminist.

Enligt organisationen OVD-Info greps Trepova kortvarigt av polisen vid en demonstration mot kriget den 24 februari 2022.

Polisen hävdar att hon hade för avsikt att lämna landet efter attentatet.

Trepovas man är medlem i Rysslands Libertarianistiska parti. Mannen bor numera utomlands.

– Jag är övertygad om att hon har utnyttjats, säger mannen till SVTV News. Hon skulle aldrig kunna genomföra något sådant här ifall hon visste vad statyn innehöll.

Kreml säker på sin sak

Rysslands statliga kommitté för antiterrorism slog tidigt fast vem som låg bakom bombdådet.

– Terrordådet i Sankt Petersburg planerades av Ukrainas säkerhetstjänst med hjälp av agenter som samarbetade med Aleksej Navalnyjs antikorruptionsfond, konstaterar man i ett pressmeddelande.

Även Kreml är inne på samma sak.

– Regimen i Kiev stöder terrorism och det är fullt möjligt att den också står bakom det här mordet, sa talespersonen Dmitrij Peskov.

Regeringen i Kiev har dementerat all inblandning.

Hos Navalnyjs anhängare kom anklagelserna inte som någon överraskning.

– Myndigheterna har länge försökt stämpla oss som en terroristisk organisation, skrev Ivan Zjdanov som leder fonden på Telegram.

– Snart ska Navalnyj ställas inför rätta igen och det är uppenbart att de vill ge honom ett ännu längre fängelsestraff, och vad passar då inte bättre än anklagelser om terrorism, fortsatte han.

Bildtext Jevgenij Prigozjin utanför Bachmut. Bild: Lehtikuva Yevgeny Prigozhin

Varning till Prigozjin

Många bedömare lutar mot att dådet egentligen var en varning riktad till Wagnerledaren Jevgenij Prigozjin.

Prigozjin har länge uttalat en frän kritik mot det ryska försvarsministeriet och ministern Sergej Sjojgu. Enligt Prigozjin försöker försvarsministern bromsa Wagnergruppens framfart så att den inte skördar allt för många segrar ute på slagfältet kring Bachmut.

– Jag har information om planer på att stärka Prigozjins roll i Rysslands så kallade militära specialoperation, säger den ukrainske militärexperten Oleksandr Musienko till tevestationen Dozjd. Men en intern konflikt startade eftersom många är kritiska mot initiativet.

– Därför tror jag mera på en intern uppgörelse eftersom Prigozjin har många fiender och konkurrenter, fortsatte han.

Även den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War är inne på samma spår.

Tankesmedjan betonar att de många populära ryska militärbloggarna spelar en viktig roll i att uppbåda ett starkt och brett stöd för anfallskriget, trots att bloggarna ofta kritiserar armén.

– Vi har länge bedömt att den roll dessa militärbloggare spelar är en nyckelfaktor för regimen och som förklarar den överraskande grad av tolerans som president Putin hittills har visat dem, skriver experterna.

Mordet på Fomin kan vara ett bevis på att Putins tolerans håller på att avta, men dådet kan också vara ett resultat av Fomins närhet till Prigozjin.

Även finska forskare har konstaterat att militärbloggarna är ett tecken på missnöje som kan utvidgas och då bli problematiskt för regimen.

Ryska trollen på bar

Bombdådet skedde på en bar i Sankt Petersburg som ägs av Prigozjin. Fomin hade dessutom bjudits in av den nationalistiska rörelsen Cyberfronten Z som finansieras av Prigozjin.

Cyberfronten kallar sina medlemmar för ”informationssoldater” och rörelsen grundades för ett år sedan. Dess främsta uppgift är att skriva proryska kommentarer på sociala medier. Enligt den ryska nättidningen Fontanka har den 100 anställda.

Rörelsen började arrangera diskussionskvällar i Prigozjins bar redan för ett år sedan.

Varje kväll har haft ett visst tema med en inbjuden expert. Under året har bland annat dumaledamoten Vitalij Milonov och militärbloggaren Trofim Tatarenkov uppträtt.

På basis av bilder på rörelsens hemsidor brukade kvällarna samla högst 30–40 personer.

Källor: Meduza, Fontanka, ISW, BBC