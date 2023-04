Fler hamnade under fattigdomsgränsen under Juha Sipiläs regering

Fler personer lever under fattigdomsgränsen på grund av beslut som fattades under Juha Sipiläs (C) regeringsperiod.

Att höja klientavgifterna inom hälsovården och självrisken för läkemedelskostnader är två av åtgärderna som utfördes under Sipiläs regering. Det visade sig öka den relativa fattigdomen, i synnerhet bland äldre, visar en färsk undersökning från Institutet för hälsa och välfärd THL.

Åtgärderna ledde till att ungefär 5 500 personer hamnade under fattigdomsgränsen. Dessutom sjönk folk som redan var fattiga ännu längre ner i statistiken.

THL:s forskning fokuserar på åren 2015-2019 och visar att den relativa fattigdomen ökade efter att regeringen ändrade i förmåner och beskattning.

Höjda pensioner minskade på fattigdomen under Marin

Enligt forskningschef Jussi Tervola på THL har regeringsarbetet under Sanna Marin (SDP) minskat en aning på fattigdomen, i förhållande till prisnivån. Att priserna höjts ökade ändå fattigdomen tillfälligt.

– Många skatter och förmåner är indexbundna, och det utfördes en del indexhöjningar i början av året, säger Tervola till STT.

Enligt Tervola sjönk graden av fattigdom bland äldre under Marins regeringsperiod. Det visade sig i samband med en rapport om landets grundläggande försörjning.

Marins regering beslöt att höja väldigt små pensioner år 2020.

Källa: STT