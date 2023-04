Börsel blev förbluffande billigt i vinter jämfört med tidsbundna elavtal

Svenska Yles journalist Johan Gullmets testade ett rörligt elpris, så kallad börsel. Han är så nöjd att han undrar hur elbolagen täcks erbjuda någonting annat. Nu söker han dessutom personer att intervjua som lever helt och hållet utanför elnätet.

Jag har haft ett avtal med rörligt elpris sedan sommaren och är förbluffande nöjd med mitt val. Har jag bara haft tur?

Medelpriset på börselen har i många månader legat långt under priserna för tidsbundna avtal. Eftersom jag riktar in min elförbrukning på de timmar under dygnet när elpriset är lågt betalar jag ännu mindre än medelpriset.

Tyvärr har inte alla varit lika lyckosamma med att välja rätt typ av elavtal. Närmare en halv miljon finländare tecknade ett tvåårigt avtal under hösten. I september var de här avtalen som dyrast och då gjordes också flest sådana avtal.

Flest avtal tecknades i september. Då tecknades 78 821 avtal. Så många hushåll tecknade tvååriga elavtal 2022 Källa: (Vatt, GSE, Statistikcentralen) 74 820 71 810 65 596 78 821 51 283 47 012 35 735 Juni Juli Augusti September Oktober November December 0 25 000 50 000 75 000 100 000 Bildtext Totalt tecknade 425 077 hushåll tvååriga avtal under perioden juni–december 2022.

Priset var högst i september månad, 36,8 cent per kilowattimme c / kWh Medelpris för tvååriga elavtal Källa: (Vatt, GSE, Statistikcentralen) 17,1 20,8 28,2 36,8 31,2 27,2 25,5 Juni Juli Augusti September Oktober November December 0 10 20 30 40

Olika kunder kan alltså ha stora prisskillnader i sina avtal. Verkställande direktör på Raseborgs Energi, Frank Hoverfelt är ovillig att frigöra kunder från dyra två-åriga avtal trots att de ingåtts under en exceptionell tid.

Motiveringen är att även elbolaget prissäkrar motsvarande elbehov för två år framåt när kunden gör det.

- Om vi sänker priserna för vissa kunder börjar vi subventionera och det blir lätt orättvist, säger han.

Hoverfelt säger att det här är ett nationellt problem som måste lösas på nationellt håll, inte av enskilda elbolag.

I videon får du veta mer om hur jag anpassar min elförbrukning till det rörliga elpriset. Dessutom ställer jag fler frågor till Hoverfelt.

Lätt att vara efterklok

Har jag haft tur? Svaret är förmodligen ja. Det är lätt att vara efterklok och det kan vara en risktagning att välja ett rörligt pris.

Dessutom passar det min livsstil och intresse att försöka optimera förbrukningen till billiga timmar. Men att se över sitt avtal är förmodligen alltid en bra idé oberoende vilken typ du väljer.

Nu skulle jag vilja träffa någon som lever utanför elnätet året om. Någon som får vardagen att gå ihop ”off-grid”. Tipsa mig gärna på johan.gullmets@yle.fi om vem jag kunde intervjua om det här.