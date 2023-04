Die Oberherrens medlemmar har spelat i kända band som Ghost och ville hålla sig anonyma – men det sket sig direkt

Första giget blir på Sweden rock i sommar

– Vi har hållit på ett tag i lönndom. Det tog ett par år innan våra flickvänner visste att vi håller på med något, skrattar Die Oberherrens gitarrist. Han kallar sig The Rider Wearing Black.

Die Oberherren började som en idé i skallen och det kändes som att det är dags att starta ett band som gör rejäl åttiotalsdoftande gothisk rock som inte har för mycket skvätt av metal.

Die Oberherrens medlemmar har spelat i kända band som Ghost och de ville hålla sig anonyma - men det sket sig direkt 56:56

Debutskivan Die by my hand är en ypperlig melodisk rockskiva med välskrivna gothrocklåtar för vänner av Lords of the New Church, The 69 Eyes, Hanoi Rocks och Type O Negative.

Bandet har inte ännu spelat live men deras första gig är bokat för den stora Sweden Rock-festivalen i sommar — ett bevis på hur bra plattan är.

– Vi säger att vi spelat ”gothic rock” och ”rock” är lika viktigt som ”goth” i ordkombinationen, säger gitarristen som tagit sig ut till sommarstugan för att ge en intervju.

De är inga ”spring chickens” på den svenska rockscenen precis, men de ville att skivbolagen skulle se dem som ett nytt band vars musik står på egna ben.

Bildtext ”Rock” är minst lika viktigt som ”goth” i ordkombinationen. Bild: Die Oberherren rockband

Därför ville de inte ge ut sina egna namn eller visa sina ansikten när de kontaktade bolag.

– Vi talade inte om vilka vi var då vi kontaktade skivbolag för vi tänkte att det här är tillräckligt jävla bra för att någon ska nappa ändå. Det var snarare så att vi ville undvika reaktionen ”inte de där jävlarna nu igen, har de något nytt projekt nu?”, säger han.

Så det var inte riktigt som Ghosts hemlighetsmakeri utan snarare ett försök att få skivbolag att nappa utan förutfattade meningar och inte rida på gamla meriter.

Det fanns några intresserade skivbolag, men bandet ville signa med ett bolag som inte börjar gråta över bandnamnet eller andra detaljer.

Det finska skivbolaget Svart Records kändes som ett lämpligt bolag och det var dessutom basisten Gurras dröm att någon gång få ge ut en skiva på just Svart Records.

Med en snabb googling ser vi att basisten Gurra Lindström spelade på Ghosts första skiva Opus Eponymous. Sångaren Rob Coffinshaker sjunger också i rockabillybandet The Coffinshakers.

I podden Grönroos garage berättar The Rider Wearing Black också om den gången han mötte självaste Onkel Kånkel själv och vilken överraskning hans klädsel och karisma var i verkliga livet.

Saknar du en rejäl dos hederlig gothrock ska du lyssna på det här avsnittet av Grönroos garage!