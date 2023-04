"Nattbarden, hurraaa!" – prästen Alexandra Ängs barn älskar att fira påsk i kyrkan

Vi får lägga ner våra krampaktiga försök att svabba i hörnen och putsa på fasaden och slå upp rullgardinerna så att ljuset får flöda in. Får flöda in över allt det som är våra liv med helt och brustet, det vackra och det som inte riktigt tål dagsljus. Låta Påskljuset flöda in över det som smärtar, det brustna hoppet, den försmådda kärleken, besvikelserna, ånger och oron. Låta ljuset föda en ny gnista. Och höra rösten från Honom som steg ut från graven och säger ”Se, jag gör allting nytt!