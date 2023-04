Nato-Finland saknar hundratals yrkessoldater: ”Om arbetsmängden hela tiden ökar, vad ska då tas bort?”

Samtidigt som Finland med fanfar går med i Nato saknas ett avtal för de officerare som ska jobba för Finlands räkning på militäralliansens olika kontor. Dessutom behöver Försvarsmakten hundratals nya yrkessoldater, säger Officersförbundet.

Arbetsbördan för den finländska yrkesmilitären har ökat på alla fronter. Samtidigt som beväringar fortfarande ska utbildas har antalet repetitionsövningar ökat det senaste året. I februari varnade fackföreningen Officersförbundet för att dess medlemmar upplever att återhämtningstiden är för liten och arbetsbördan för stor.

En majoritet av medlemmarna anser att Försvarsmakten måste göra stora strukturförändringar eller öka resurserna. Det behövs hundratals fler officerare, och nu när Finland går med i Nato ökar behovet. Försvarsmakten måste skicka ett stort antal personer för att jobba vid Nato.

– Exakt hur många som behövs är svårt att säga men i diskussioner med Utrikesministeriet har det talats om ett hundratal, berättar överstelöjtnant Ville Viita, ordförande för Officersförbundet.

Dessutom behövs också hundratals nya civila anställda vid Försvarsmakten, anser förbundet.

Ville Viita är ordförande för Officersförbundet, som är yrkessoldaternas fackförbund. 97 procent av yrkesmilitärerna i Finland hör till förbundet.

Arbetsbördan för yrkessoldaterna har blivit ohållbar, redan innan Natomedlemskapet. Trycket har växt extra mycket det senaste året.

– Antalet repetitionsövningar har fördubblats, och i vissa regioner är det tre gånger fler nu än för ett par år sedan, säger Viita.

I den enkät som förbundet publicerade i februari framkommer att 81 procent av medlemmarna tycker att personalen inte räcker till då arbetsbördan växer. En majoritet är överens om att Försvarsmaktens verksamhet måste förändras.

Problemet kan åtgärdas med fler kadetter

Hälften av de tillfrågade i enkäten säger att den önskade mängden repetitionsövningar inte går att genomföra, medan en tredjedel är cynisk och tror att personalens uppgifter kommer fortsätta öka. En dryg tiondel går så långt som att föreslå att principen om att hela Finland måste försvaras i en krigssituation måste frångås om resurserna inte ökar.

Så långt går inte Viita men han anser att arbetsmängden måste minska.

– Om volymen bara ökar blir frågan vad man kan minska på istället, säger han.

Personalstyrkan ska bli tillräcklig under de kommande två eller tre regeringsperioderna ― Ville Viita, ordförande för Officersförbundet

Personalbristen är en av de stora frågorna för förbundet och för Försvarsmakten. Enligt Viita är det nu dags att åtgärda problemet.

– Vi ska lösa det här på långsikt. Vi har fört fram önskemål om att personalstyrkan ska bli tillräcklig under de kommande två eller tre regeringsperioderna.

Han är övertygad om att det går, till exempel genom att öka antalet studieplatser vid Försvarshögskolan med ett trettiotal per årskurs.

Avtalsbrist drabbar Nato-officerare

Personalbristen i sig är ingen nyhet. Redan i somras påpekade Viita och Officersförbundet dess existens.

Det som skaver just nu är att Finland klev in i Nato, utan att det finns en överenskommelse för under vilka villkor Försvarsmakten skickar officerare till Nato för att sköta den finländska ruljangsen på allianshögkvarteren.

Då Utrikesministeriet skickar officerare eller tjänstemän på uppdrag ut i världen åker de på beskickningsvillkor, berättar Ville Viita. Beskickningar innebär att man får ekonomiskt stöd för och hjälp med till exempel familjebehov, bostad och byråkrati.

I och med att Försvarsmakten och Officersförbundet nu inte har kommit fram till ett avtal kommer officerare som åker till Natokontor å Försvarsmaktens räkning att kommenderas. Det innebär dagpenning men inte så mycket mer än det, enligt Viita.

– Vi hade hoppats på att ett avtal skulle vara klart under vårvintern. Men nu har vi mest diskuterat tidtabeller, så vi är minst sagt sena i den bemärkelsen, konstaterar Viita.