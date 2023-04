Hundägare om smuggelhärvan i Österbotten: "Jag tycker att det är hemskt tragiskt"

I tisdags blev det känt att en österbottning misstänks ha smugglat in 180 hundar till Finland från Ryssland under en fem år lång period. Hundägaren Heidi Troberg förfasas över nyheten.

– Jag tycker att det är hemskt tragiskt. De hundar som hämtas hit kommer ofta från ganska dåliga förhållanden, säger Heidi Troberg.

Förutom att den misstänkta gärningspersonen smugglat in hundar har hen mottagit förfalskade husdjurspass, dokument samt säkerhetschip per post från Ryssland. Det var via ett sådant paket som smuggelhärvan nystades upp.

Var i Österbotten det här har skett är tullen och polisen förtegen om, förundersökningen pågår ännu och de vill inte att den misstänkta personens identitet riskerar avslöjas innan arbetet är klart.

Att passen visar att de hundar som smugglade in i landet är vaccinerade trots att de inte är det oroar Heidi Troberg.

– Vi kan få in en hel del sjukdomar som drabbar våra hundar och katter och övriga djur. Det är inte bara att smugglarna tjänar pengar utan de kan hämta in en hel del farligt och obehagligt som drabbar våra djur, säger Troberg.

Gunvald Larsson och Kurt Wallander möter i dörren

När Yle Österbotten kommer hem till Heidi Troberg och hennes familj i Korsholm möts vi av hundskall genast vi öppnar dörren. Efter att reportern intygat att hon inte är rädd för hundar öppnas en dörr och ut kommer Gunvald Larsson och Kurt Wallander rusande. I det här fallet rör det sig om två flatcoated retrievers och inte karaktärerna från svenska kriminalfilmer.

Förutom Larsson och Wallander har Troberg också ytterligare en flatcoated retriever samt två strävhåriga taxar, men just den här dagen är de ute på vift tillsammans med Trobergs sambo.

– Vi har främst hundar som familjemedlemmar. Både gubben och jag tycker om att träna, tävla och jaga så vi behöver hundar till sådant också.

Bildtext Med hjälp av lite godis poserar Gunvald Larsson snällt i fåtöljen. Bild: Sofi Nordmyr / Yle hundar

Heidi Troberg är aktiv inom Finska kennelklubben och Vasa kenneldistrikt. Troberg tipsar om att det på Finska kennelklubbens webbplats finns test både för om man är lämplig att ha hund och för vilken hundras som skulle passa en.

När man kommit så långt som att man fattat beslutet om att skaffa hund och valt ras är det viktigt att göra ett gediget bakgrundsarbete. Är det en seriös uppfödare och hur mår valpens föräldrar är två saker som är viktiga att ha koll på.

Det samma gäller om man ser en annons på sociala medier.

– Det är jätteviktigt att man tar reda på och kollar personens bakgrund. Många människor har blivit bra på det men många människor försöker också gå den korta vägen. De ser en annons och en söt valp och tänker åh den här var billig. Men åh den här var billig brukar bli dyr för den brukar inte nödvändigtvis vara frisk och ha alla papper i skick, säger Troberg.

Bildtext Heidi Troberg tipsar om att Finska kennelklubben har olika test på sin webbplats för att se vilken hundras som kunde tänkas passa dig. Bild: Sofi Nordmyr / Yle hundar

Heidi Troberg säger att det är viktigt att du får träffa både valpen och mamman i hemmet för att se att allt är rent - både hundar och hus. Det är också viktigt att kolla lynnet hos valpens mamma.

Under coronapandemin ökade efterfrågan på husdjur och vartefter ökade också nyheterna om missförhållanden, smuggling av djur och valpfabriker.

– Tyvärr så har jag de senaste åren hört allt mer om det och där har media lyft ganska bra fram det så jag tycker att människor borde vara medvetna om det. Skulle inte media lyfta fram det, skulle inte sociala medier meddela att nu har det varit någon konstig annons tror jag att det skulle finnas fler valpfabriker, säger Troberg.