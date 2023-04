Valets förlorare går back med miljoner – De Gröna och Vänsterförbundet kan tvingas omställningsförhandla

Förlorade ledamöter betyder kraftigt minskade partistöd för Vänsterförbundet, De Gröna och Centern. Valsegraren Samlingspartiet får däremot över sju miljoner euro till i kassan under valperioden.

En valförlust är inte bara en stor besvikelse, utan gräver också ett hål i partiernas finansiering.

Yle Uutiset frågade partierna som förlorade riksdagsmandat hur de tänker lappa på ekonomiskt när de mister miljontals euro i partistöd.

Partierna får stöd enligt hur många ledamöter de har i riksdagen. Just nu får partierna 178 175 euro per riksdagsledamot varje år. Under förra valperioden betydde varje riksdagsledamot ungefär 712 700 euro mera i partikassan.

Partistödet fungerar alltså så att de som för flera riksdagsledamöter i valet får mera stöd, och de som förlorar får mindre.

Uppskattningen av hur mycket partistöd som delas ut under följande valperiod är ännu preliminär. Den exakta mängden partistöd från år 2024 och framåt är ännu oklar.

”Enda stora inkomstkällan”

I riksdagsvalet förlorade Centern åtta mandat, De gröna sju mandat och Vänsterförbundet fem mandat.

Baserat på det nuvarande partistödet skulle Centerns valförlust kosta partiet ungefär sex miljoner euro under valperioden.

Partisekreterare Riikka Pirkkalainen säger att det blir tufft att spara ungefär en och en halv milon euro per år.

– För fyra år sedan anpassade vi senast ekonomin. Då lyckades vi göra det så att vi nu har en skuldfri och stark ekonomi. Nu börjar vi alltså som tur är inte anpassa ur ett ekonomiskt svårt läge, bedömer Pirkkalainen.

Centern är vana att tvingas spara. År 2019 förlorade partiet hela 18 mandat. På bilden Centerns ledning på valvaka. Från vänster Riikka Pakarinen, Markus Lohi, Annika Saarikko, Petri Honkonen och partisekreteraren Riikka Pirkkalainen.

Vad är partistöd? Öppna Partistödet betalas ut i enlighet med hur många riksdagsledamöter ett parti har.

Stödet flyttar inte med ledamoten under valperioden. Om en ledamot byter parti går partistödet alltså till det parti från vilket ledamoten blev invald ända till valperiodens slut.

Under valår, som i år, är stöden lika stora till årets slut som de var under föregående valperiod.

År 2023 stöds partiernas verksamhet med sammanlagt 35 635 000 euro.

Förutom partierna får också den politiska verksamheten på Åland stöd.

Partistöd har betalats ut sedan år 1967. Källa: Statsrådet

Partistödet betalar för en stor del av Centerns verksamhet nationellt. Medlemsavgifterna går till verksamheten på det lokala planet.

– För själva partiets ekonomi är det här partistödet den enda stora inkomstkällan. Medelanskaffningen som vi gör är liten till volymen om man jämför med partistödet.

Det är partifullmäktige som beslutar var Centern ska spara. En sak är säker: det blir inte lätt.

– Vi effektiverade ekonomin redan för fyra år sedan. Det finns alltså inget extra i den här partiverksamheten. Det finns ingen buffert, som vi skulle kunna trolla fram de här pengarna från.

De Gröna: ”Vi utgår från att det blir omställningsförhandlingar”

Näst flest mandat förlorade De Gröna. Hålet i partikassan blir ungefär fem miljoner euro stort.

Partisekreteraren Veli Liikanen säger att man kommer att försöka spara på många sätt.

– För De Grönas ekonomi är den här valförlusten ett mycket hårt slag. Vårt parti har inget gammalt kapital eller permanenta intressenter som skulle finansiera partiet kontinuerligt och frikostigt.

veli Liikanen ställde själv upp i riksdagsvalet, men blev inte invald. Här gör han kampanjarbete i Sankt Michel.

Senast tvingades De Gröna spara efter valförlusten år 2011, då partiet förlorade en tredjedel av sina riksdagsmandat.

Exakt hur ekonomin ska anpassas till de nya omständigheterna är ännu oklart. De Gröna äger till exempel inga fastigheter utan hyra sina lokaler. Enligt partisekreteraren Veli Liikanen hamnar hela partiets vardagliga verksamhet under lupp.

– Det här är ett så stort inkomstbortfall att det nog betyder att det blir frågan om omställningsförhandlingar för personalens del.

Också inom Vänsterförbundet spår man att partiet står inför omställningsförhandlingar. Fem förlorade mandat kostar partiet ungefär 3,5 miljoner euro under valperioden.

– Ett dropp på 900 000 euro per år betyder i praktiken också att personalen minskar, säger Vänsterförbundets partisekreterare Anna Mäkipää.

Partiet tvingas vända på varje sten, säger hon.

– Vi måste bena igenom allt från elektroniska system till kostnader som berör verksamheten och administrationsutgifter. Alltså precis allt.

År 2019 tog Vänsterförbundet fyra nya mandat. Nu förlorade partiet fem. Bilden är från Vänsterförbundets valvaka.

Då finansieringen minskar blir det också svårare att förebereda sig för följande val, och kampanjbudgetarna kan minska.

För att man ska kunna satsa på val måste partikassan vara i skick, säger också Centerns Riikka Pirkkalainen.

– Det är klart att när vi måste skära ner igen påverkar det verksamheten kring framtida val.

Partistödet belönar vinnarna

Partierna kämpar om folkets stöd med olika stora resurser. Vänsterförbundets Anna Mäkipää säger att röstspärren har blivit hög på många håll för de mindre partierna.

– Nog är det här de störres fest, säger hon.

Centerns Riikka Pirkkalainen tycker att systemet behandlar partierna jämlikt.

– Alla partier tvingas i tur och ordning anpassa ekonomin efter valresultatet. Det tyder på att partistödet inte är det som avgör valet.

Också De Grönas Veli Liikanen tycker att systemet fungerar. De Gröna har själva fått ta del av högre stöd efter valsegrar åren 2015 och 2019.

Liikanen säger ändå att det är bra för väljarna att veta om att partierna har olika stora resurser.

– Partistödet delas ut på ett transparent sett och spelreglerna är lika för alla. Vinnarna får mera pengar och förlorarna mister dem. Om man under valperioden funderar på varför ett partis budskap syns mer än ett annat partis, så är det nog också pengarna som har en inverkan, konstaterar Liikanen.

