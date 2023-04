Synth, satanism och könsdysfori – här är fem starka musikdokumentärer att lyssna på under påsken

Upptäck några spännande finländska artister som gör musik om hur det är att leva i Finland just nu: om mobbning, ensamhet, sjukdom och hur drömmen om en internationell karriär är inom räckhåll.

Trots att det inte alltid når över musiknyhetströskeln så finns har många finlandssvenska och inhemska artister en internationell publik. Deras låtar strömmas och de uppträder utomlands.

Unikt för lokala artister är att de kan göra musik som handlar om livet just här.

Serien Musikdokumentär erbjuder sådana berättelser: om att rocka sig ut ur ett trångt och kristet Österbotten, om albumet som skrevs efter beskedet om en cancer som är obotlig och om att gå med skolupplevelsen av att ha ett svagt språk men ändå plötsligt märka att man gjort sig en karriär som låtskrivare.

Här följer några lyssningstips!

Lili Aslo har erfarenheter av mobbning och självmordstankar och skriver om dessa på hyllade och livskraftiga albumet "Uniform". Hon är glad över att fått ta plats som transkvinna på Emma-galan.

Redan som ung skolelev i Kyrkslätt började Lili Aslo göra och ge ut musik digitalt som streamades miljontals gånger i främst Amerika och England. Under ett utbytesår i Japan upplevde hon könsdysfori och hennes depression blev värre.

Artisten Knife Girl uppstod och är en ”girlboss” som är självmedveten och sexig, kanske den person som Lili själv skulle vilja vara. I dokumentären berättar hon om albumet Uniform som fått lysande recensioner och nominerats för pris på Emma-galan.

Att det finns personer som blir rasande över transkvinnor i offentligheten gör Lili Aslo glad: ”Vi är här: can´t do anything about it. Sorry!”'

Knife Girl är en girlbossig popstjärna som inte bryr sig om vad folk tänker 44:58

I skolan fick Lukas ”Averagekidluke” Kihlman ofta höra att han inte skriver tillräckligt bra. ”Helt rätt”, konstaterar han inför sin viktiga spelning inför branchfolk på festivalen By:Larm i Oslo.

Han hittade ändå sitt eget språk som är snabbt, melodiskt och som gjort att han är ett framtidsnamn inom den finländska musikexporten.

Lukas jobbar på många håll i världen, i Amerika och de nordiska länderna, och satsar nu på den engelska marknaden.

Dokumentären spelas delvis in precis innan karriären tar fart och då lovade han att alltid fortsätta göra musik tillsammans med sina närmaste vänner. Lyckas han hålla det löftet?

Finlandssvenska rapparen Averagekidluke satsar allt på en internationell karriär 44:55

Dagen då allt var förlorat kom med beskedet om att Astrid Swan åter hade drabbats av cancer. Det fick henne att skriva albumet D/other som handlar om sjukdom, moderskap, drömmar, sorg och kärleksrelationer.

Astrid Swan gör drömsk och ljuvlig pop om närhet till döden.

I dokumentären berättar Swan om sin popkarriär, om att vara kvinna i musikbranschen, om litteratur som påverkat henne och om den musik som beskriver cancer bortom de vanliga förståelsehorisonterna.

"Så kom dagen då allt är förlorat" - Astrid Swan har obotlig cancer, men gör musik om kärlek och kraft 44:53

Två artistskap från Österbotten

Utan Jesus, inget påskfirande, men utan djävulen heller inget kristet syndabegrepp. Men vad är ondska och på vilka sätt kan samhällsnormer begränsa människor?

Stonerbandet Craneium är uppväxta i ”bibelbältet” som de själv benämner det, och gör tung, musik som låter stenad och som är inspirerad av satanistisk viljefilosofi, men också snabba bilar.

De tror inte på övernaturliga väsen men nog på att hitta ett sätt att leva så att man blir lycklig som inte skadar andra, men som heller inte begränsas av den makt som ett kristet värdesystem kan innebära på en mindre ort i synnerhet.

I dokumentären finns en ”Metallicasession”, där Craneium käbblar om varandras goda och dåliga sidor.

Man bygger inte en hel karriär på hat mot bibelbältet - Craneium skriver tunga riff och tror på viljans frihet 44:58

Sebastian ”Kebu” Teir växte upp i Sideby och hans intresse för teknologi väcktes tidigt, bland annat eftersom hans pappa reparerade båtmotorer.

Han hann avsluta sin pianohobby innan han under gymnasiet förstod att synth är hans instrument.

Kebu spelade i olika rockband, bland annat 1G3B och han doktorerade och blev hållbarhetsforskare.

I början av 2010-talet började han lägga ut video på Youtube, nådde en miljonpublik och hoppade av sin arbetskarriär.

Hör Kebu berätta om sin otippade väg mot synthmusikens stjärnskap och om sin cover av låten ”Crockett´s Theme” från tv-serien Miami Vice som har strömmats miljontals gånger.

Kebu - Från österbottniska Sideby mot synthstjärnorna 44:59

Sugen på något utöver det här? Det finns dokumentärer om ett inhemskt punkfenomen som skapats av en finlandssvensk Borgåbo, en berättelse om en av Finlands vackraste röster eller följ med ut i den samiska ödemarken och hör om varför den eftertraktade jorden är så viktig för samisk kultur.