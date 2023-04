Melvin Wasström är en av stjärnorna under den stora Queenkonserten i Ekenäs

Melvin Wasström är en tolv år gammal pratsam och energisk grabb från Ekenäs. Lördagen den 15.4 är han en av drygt hundra barn, unga och vuxna som står på scen då konserten ”Queen will rock you” ordnas i Ekenäs bollhall.

– Lite nervös är jag, för det här är den största saken jag gjort, säger Melvin Wasström.

Han säger att det är bra att vara nervös inför ett uppträdande.

– Annars gör man inte saker fullt ut.

Under konserten kommer han också att sjunga solo.

– Jag sjunger sista versen från låten ”Radio Gaga”. Resten sjunger vi i olika grupper på ett visst sätt.

Storstilad show med ljus och rök

Förutom ett hundratal körsångare i olika åldrar, kommer ett band och dansare från Hurja piruetti att finnas på scen under konserten. Det blir en storstilad show med ljus och rök. I slutet av konserten står omkring 170 personer på scen.

Teddy Granroth fungerar som kapellmästare och körledare i evenemanget. Melvin Wasström gillar Granroth.

– Han är mjuk och skön men ändå hård och målmedveten. Han är väldigt rolig och han är inne där i det han gör, säger den unga mångkonstnären.

Melvin Wasström är van att stå på scen.

Melvin har en del erfarenhet av att stå på scen.

– Jag har inte mycket erfarenhet, jag gör inte det varje dag. Jag har varit med i en del skolpjäser och har ingen scenskräck, säger han.

Blyg är han alltså inte och han gillar att prata och umgås med människor.

Melvin säger att de som är med i kören för det mesta är engagerade.

– Man märker att folk vill vara med här. Ibland sjunger inte alla riktigt ut och det kan man förstå för ibland blir man lite blyg.

Kände till Queen

Melvin kände till brittiska bandet Queen redan innan han blev aktuell i projektet kring Queen-konserten.

– Jag kunde några låtar och hade hört om bandet. Nu har jag lärt mig några nya sånger av bandet.

Melvin tvekar inte särskilt länge då han ska plocka fram sina favoriter bland Queens låtar:

– Det är antingen ”Don’t stop me now” eller ”We are the champions”. Jag gillar de här låtarna för de har känslan, snabbheten och styrkan.

Melvin är redan bekant för många då han sålde snacks, godis och dricka från sin lilla vagn i Stallörsparken i Ekenäs på sommaren.

– Det gick riktigt bra och det var mycket kul. Det blir garanterat en fortsättning i sommar. Det är bra att ha någonting att göra då kompisarna åker till exempel till skären, säger han.

Konserten ”Queen will rock you” ordnas lördagen den 15.4 i Ekenäs bollhall. Alla över 800 biljetter såldes slut rätt fort.