Där satt den! Mikko Rantanen nådde stora milstolpen 50 mål – närmar sig nu också annan drömgräns

Jari Kurri och Teemu Selänne har gjort det tidigare och nu kan även Mikko Rantanens namn läggas till listan. Rantanen nådde drömgränsen 50 mål i segern över San Jose Sharks.

”The Moose is loose” brukar man tala om i Colorado då Mikko Rantanen utmärker sig på isen, och i natt var det verkligen den stora älgvandringen.

Alla som följt Rantanens framfart har gått och väntat på när det stora målet skulle komma, och nu hände det. Rantanen nådde 50 fullträffar i grundserien då han tryckte in en målvaktsretur i slutet av första perioden.

– Det är bara en siffra men jag är glad över att nå den. Jag måste tacka mina kedjekamrater som har stått för bra passningar under hela säsongen, säger Rantanen till AltitudeTV i den första periodpausen.

Rantanen blev den tredje finländska NHL-spelaren att nå den här milstolpen efter Jari Kurri och Teemu Selänne. Kurri gjorde över 50 mål under fyra säsonger medan Selänne lyckades med bedriften tre gånger.

Finländaren stod också för ett klubbrekord i Colorado då han gjorde 50 mål på 77 matcher. Joe Sakics tidigare rekord var 79 matcher.

Och Rantanen nöjde sig inte med bara ett mål i matchen – det blev ett hattrick. Han lyfte in 2–1 i början av andra perioden och styrde in 4–1 i mitten av matchen.

Då Rantanen nu har fixat biffen med 50 mål har han ännu en drömgräns att nå under slutet av grundserien: 100 poäng finns verkligen inom räckhåll. Rantanen har nu 52+46=98 poäng med fem matcher kvar att spela.

Colorado vann till slut matchen med 6–2. Kaapo Kähkönen startade i målet för San Jose men byttes ut i andra perioden då Rantanen fullbordade sitt hattrick.

Kommer Nashvilles slutspurt att räcka?

Varje match som Nashville Predators spelar just nu är sin egen slutspelsmatch – laget måste ta poäng och helst vinna för att kunna nå slutspel.

I natt tog laget en stor seger då man nollande Carolina Hurricans på hemmaplan. Juuse Saros räddade 33 skott då Nashville vann med 3–0.

– Han gjorde några stora räddningar vid viktiga tillfällen. Carolina är ett lag som lyfter in många puckar mot mål och han kontrollerade returerna som han släppte, säger Nashvilles tränare John Hynes.

Segern tog Nashville upp på 88 poäng och man är nu bara en pinne bakom Winnipeg och Calgary som är konkurrenter till andra wild card-platsen.

– Vi måste leva i nuet och ta en period i taget. Vi kan inte tänka för mycket utan bara göra vårt jobb och tro på att det räcker, säger Saros som höll nollan för 20:e gången i karriären.

Bildtext Juuse Saros storspelade mot Carolina. Bild: Christopher Hanewinckel-USA TODA NHL,ishockey,Juuse Saros

Barkov såg till att Meriläinen blev utbytt

I öst är det Florida som leder wild card-racet. Då tre matcher återstår har laget 89 poäng och samma gäller för New York Islanders medan Pittsburgh står på 88 poäng.

Florida vann i natt för femte matchen i rad. Det blev 7–2 mot Ottawa Senators i en match där Aleksander Barkov gjorde två mål.

Barkov gjorde 2–0 i powerplay i slutet av första perioden och i början av andra satte han 3–0 i boxplay. Efter Barkovs andra mål fick Ottawas målvakt Leevi Meriläinen lämna isen och dansken Mats Søgaard tog över.

– Vi gjorde inte vår bästa match men de gav oss i praktiken alla chanser att vinna, säger Barkov.

Joel Armia har haft en motig säsong och då laget inte har något att spela för längre gav han ett starkt formbesked med tanke på landslaget och VM. Armia gjorde sitt andra hattrick i karriären då Montreal slog Washington med 6–2.

Armia tryckte in 2–1 i boxplay i andra perioden, dunkade in 4–1 halvvägs in i matchen och satte 5–2 i tom bur i slutet av tredje perioden.

– Det här känns väldigt bra, jag kan inte säga så mycket annat. Det ger en bra grund att bygga vidare på, säger Armia.

39 s Joel Armialle uran toinen hattutemppu - Spela upp på Arenan

Resultat: Detroit–Buffalo 6–7 efter straffar

DET: Olli Määttä 0+0, +/-0, 20.51

DET: Ville Husso 30/36 räddningar

BUF: Henri Jokiharju 1+1, +2, 19.06 Pittsburgh–Minnesota 4–1

PIT: Mikael Granlund 0+0, +/-0, 14.57 New Jersey–Columbus 8–1

NJD: Erik Haula 1+1, +2, 16.49

CBJ: Joona Luoto 1+0, +/-0, 14.18 Boston–Toronto 2–1 efter förlängning Florida–Ottawa 7–2

FLA: Anton Lundell 0+0, +1, 15.10

FLA: Aleksander Barkov 2+1, +/-0, 15.26

FLA: Eetu Luostarinen 1+0, +/-0, 15.12

OTT: Leevi Meriläinen 9/12 räddningar (utbytt 21.24) Montreal–Washington 6–2

MTL: Joel Armia 3+0, +2, 17.21

MTL: Jesse Ylönen 0+0, +/-0, 10.22 NY Islanders–Tampa Bay 6–1 Nashville–Carolina 3–0

NSH: Juuse Saros 33/33 räddningar

CAR: Jesse Puljujärvi 0+0, -1, 11.56

CAR: Sebastian Aho 0+0, -1, 16.58

CAR: Jesperi Kotkaniemi 0+0, -2, 16.19

CAR: Teuvo Teräväinen 0+0, -1, 16.30 St. Louis–NY Rangers 3–2 efter förlängning

STL: Kasperi Kapanen 1+0, +1, 18.46

NYR: Kaapo Kakkko 0+0, -1, 18.09

NYR: Niko Mikkola 0+0, +/-0, 18.52 Dallas–Philadelphia 4–1

DAL: Joel Kiviranta 0+0, +/-0, 14.38

DAL: Jani Hakanpää 0+0, -1, 20.11

DAL: Miro Heiskanen 0+1, +/-0, 23.29

DAL: Esa Lindell 0+0, +/-0, 19.43

PHI: Rasmus Ristolainen 0+1, +/-0, 20.51 Vegas–Los Angeles 5–2

LAK: Rasmus Kupari 0+0, -2, 11.56

LAK: Joonas Korpisalo 10/15 räddningar (utbytt 21.02) Vancouver–Chicago 3–0 San Jose–Colorado 2–6

COL: Mikko Rantanen 3+1, +5, 17.51

SJS: Kaapo Kähkönen 15/19 räddningar (utbytt 28.06) Seattle–Arizona 4–2

SEA: Eeli Tolvanen 0+0, +1, 16.38

ARI: Matias Maccelli 0+1, -1, 16.07

ARI: Juuso Välimäki 0+0, -2, 19.13

Bildkälla: Viaplay