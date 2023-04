Hundratals förskansade i al-Aqsamoskén i Jerusalem samtidigt som våldet i regionen eskalerar

Personer inne i moskén uppges förbereda sig på sammandrabbning med israelisk polis. Under natten har Israel slagit till mot Syrien, som hämnd för tidigare beskjutning därifrån.

Stilla veckan har varit allt annat än stilla i Mellanöstern.

Under påskdagsmorgonen ökade oron bland annat för möjliga förestående sammandrabbningar vid Jerusalems heliga platser för de tre stora religionerna judendomen, kristendomen och islam.

Enligt tidningarna Haaretz och The Times of Israel har hundratals palestinier förskansat sig inne i al-Aqsamoskén. De menas förbereda sig för sammandrabbningar med israelisk polis.

Enligt medieuppgifterna har Israels utrikesministerium krävt att Jordanien, som formellt ansvarar för Tempelberget där moskén finns, avlägsnar dem som befinner sig inne i moskén. Enligt ministeriet tänker palestinierna gå till attack mot judar, när de anländer till sina heliga platser i området på påskdagsmorgonen.

Jordanien har å sin sida varnat Israel för följderna, om man går in för att evakuera människorna från moskén med våld. I stället har Jordanien vädjat till personerna inne i al-Aqsamoskén att lämna byggnaden under fredliga former.

Våldsspiral

Samtidigt har Israel under påsknatten attackerat mål i Syrien. Enligt Israel handlar det om en vedergällning för tidigare beskjutning därifrån.

Mönstret är det samma som under motsvarande incidenter mellan Israel, Libanon och Gaza tidigare i veckan.

Först har Israel utsatts för raketattacker och sedan har Israel hämnats. Israel beskyller palestinska extremister för attackerna.

De nu aktuella händelserna vid Tempelberget påminner också starkt om det som skedde tidigare i veckan. I onsdags stormade israelisk polis al-Aqsamoskén för att avlägsna muslimer därifrån. Enligt Israel var personerna inne i moskén beväpnade med smällare och stenar.

Filmsnuttar från stormningen visar hur israelisk polis misshandlar människor som avlägsnas från moskén och händelsen har lett till utbredd ilska både i den muslimska världen och på annat håll. Också Israels allierade USA uttryckte sin oro över det skedda.

På lördagskvällen sköt israeliska soldater ihjäl en ung palestinier på Västbanken och samma kväll, i samma region skadades fem palestinier i en annan incident.

Tidigare, på långfredagskvällen miste i sin tur en italiensk turist livet i vad som uppges vara ett terrordåd i Tel Aviv. Sju personer skadades. Den misstänkte körde in i en folkmassa och sköts ihjäl av polisen.

Våldet eskalerar vid en känslig tidpunkt. Judar och kristna firar påsk, samtidigt som muslimernas fastemånad Ramadan pågår.

Dessutom fortsätter de massiva protesterna mot den israeliska regeringens planer på reformer av rättsväsendet. Enligt demonstranterna innebär planerna ett hot mot demokratin, i och med att politikerna skulle få inflytande över rättsväsendet.

Källor: AFP, Reuters, AP, Haaretz, The Times of Israel

Artikeln uppdaterad kl.6.45 med tillägget om demonstrationerna för demokrati i Israel.