Sverige hade Damlejonen i brygga efter två perioder – men sedan vaknade Finland och undvek stor missräkning

Det satt hårt åt men det gick vägen för Damlejonen till slut. Laget vände ett tvåmålsunderläge i sista perioden och tog tredje raka segern i VM.

Finland och Sverige har inte mötts i ett VM-gruppspel på 15 år, men efter Damlejonens katastrofala turnering i fjol är man nu i samma grupp.

Efter en behaglig start på mästerskapet med segrar över Frankrike och Tyskland var Sverige det första riktiga testet för Damlejonen. Ett klassiskt rivalmöte och en speciell match för många blåvita spelare som håller till i svenska klubbar.

Och det höll på att gå snett för Finland. Sverige gjorde en bättre insats än på väldigt länge och pressade Damlejonen. Sverige hade 2–0 efter 40 minuter men Finland gjorde tre snabba mål i början av sista perioden och vann till slut med 4–2.

– Ett grundligt jobb gjorde att vi kunde komma tillbaka. Ishockey är simpelt då man gör jobbet och vi fick ett bra resultat. Matchen betydde mycket för oss och i sista perioden visade vi hur vi kan spela, säger förbundskaptenen Juuso Toivola till Discovery.

De finländska spelarna kunde pusta ut då man undvek en förlust som kunde ha fått stora konsekvenser för resten av VM. Risken skulle då ha funnits att laget inte kunde vinna gruppen och det skulle med högsta sannolikhet ha lett till nordamerikanskt motstånd redan i kvartsfinalen.

Segern gjorde att Finland säkrade en kvartsfinalplats och det mesta talar för att laget vinner gruppen. Finland avslutar gruppspelet med match mot Ungern i morgon.

– Efter den matchen kan vi börja blicka framåt, säger Toivola.

Två svenska mål i andra perioden

Finland tog som väntat kommandot direkt från start. Laget kunde ha gjort både ett och två mål tidigt i matchen men Kiira Yrjänen och Noora Tulus bommade varsitt kalasläge.

Sverige jobbade sig in i matchen ju längre den första perioden led, och laget skapade några hyfsade lägen men 0–0 stod sig till den första pausen.

– Sverige är helt klart den tuffaste motståndaren hittills. Vi har inte spelat på vår nivå och vi kan förbättra, sa Rosa Lindstedt till Discovery efter första perioden.

Men någon nivåhöjning blev det inte direkt – i stället hamnade Damlejonen i underläge. Hanna Thuvik gjorde 1–0 för Sverige en dryg minut in i andra perioden. Kort därpå var Lisa Johansson också nära att föra upp Damkronorna i en tvåmålsledning.

Bildtext Anni Keisala släppte in två puckar in andra perioden. Bild: Matt Zambonin/IIHF/All Over Press Finlands damlandslag i ishockey,Anni Keisala

Finland var riktigt skakat i det här skedet, men fick möjligheten att komma tillbaka då Sverige drog på sig två utvisningar efter varandra i mitten av perioden.

Damlejonen sumpade ändå sina chanser samtidigt som Sverige spelade smart i försvaret och satte press på de blåvita puckhållarna. De gånger som Sverige kom in i offensiv zon kändes också ett mål närmare än då Finland etablerade tryck i svenska zonen.

Och Sverige fick också in ett andra mål i slutet av perioden. Mira Ljungåker fick mycket yta i powerplay och stänkte in pucken bakom Anni Keisala.

– Vi har förbättrat efter matchen mot Tyskland. Vi såg det senast mot Ungern och vi ser det ännu mer i dag, säger Sveriges första målskytt Hanna Thuvik till SVT.

Stark vändning av Finland

Finland var i brygga efter 40 minuter men laget kom in med ny energi till den tredje perioden och fick utdelning. Knappt fyra minuter in i perioden sköt Sanni Rantala från blålinjen och Viivi Vainikka styrde in den viktiga reduceringen.

Sverige tog sedan en utvisning och Finland behövde inte spela speciellt länge i powerplay. Petra Nieminen hittade Ronja Savolainen som sköt in kvitteringen.

Damkronorna var handlingsförlamat efter kvitteringen och åtta minuter in tredje perioden hade Finland vänt. Petra Nieminen höll i pucken länge i offensiv zon och pricksköt in 3–2 bakom den svenska målvakten Sara Grahn.

Finlands spelövertag mattades sedan av en aning och Sverige hade sina stunder i anfallszonen. Men då drygt fem minuter återstod att spela kom den svenska kvitteringsjakten av sig.

Annie Silén visades ut i fem minuter för boarding och i powerplay fastställde Ronja Savolainen slutresultatet till 4–2 för Finland.

– Vi blir passiva och tar ett halvt steg tillbaka. Finland växlar upp och går för segern. Vi ville ta det minut för minut, och byte för byte men lyckades inte. Utvisningarna spelar också in och femman på slutet är tuff, säger Sveriges förbundskapten Ulf Lundberg.