Vega ❤️ skatepunk – vilken är din favoritlåt? Berätta för oss!

Ett högt tempo, korta låtar och få ackord ackompanjerat av enbart gitarr, bas och trummor. Yle Vega bjuder på en helkväll med genren som slog igenom på 1990-talet – skatepunken!

Året är 1994 och du har en färsk utgåva av tidningen Trasher i handen. Airwalksen är fortfarande hela och rena och skateboarden har just fått fräscha, ogrindade truckar. Dessutom väntar Green Days nya skiva Dookie på en första genomlyssning där hemma.

Den här känslan ska vi försöka återskapa onsdagen den 19 april när vi från klockan 17:30 fram till 21:00 helhjärtat fokuserar på skatepunk.

Vi utlovar förstås musik av smäktande och rytmiska storheter som NOFX, Bad Religion och The Offspring. Men också nordiska band som Millencolin, No Fun at All och finlandssvenska Ratpack

Vilken är din favoritskatepunklåt?

Vad har du för minnen från 1990-talet som kopplas samman med skatepunken, både i fråga om musiken och kulturen? Vilken är den absolut bästa skatepunklåten?

I studion håller Magnus Hansén och Nicke Aldén dig sällskap och bjuder bland annat på en kvart med låtar som är under en minut långa och treackords-covers på kända låtar i sann skatepunkanda.

Tipsa i formuläret nedan om vilken skatepunklåt som får ditt hjärta att mysa och känslorna att pysa!

Ditt tips kan läsas upp i specialkvällen.