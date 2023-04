Hittills okänd och historisk konsert av Kiss med Mark St. John gavs ut – hör Lordis analys

Lordi, Lasse Grönroos och Björn Höglund analyserar Off the Soundboard-seriens senaste utgåva.

Nu släpptes en riktig ”helig graal” för hårdkokta Kiss-fans!

Den femte utgåvan i bandets Off the Soundboard-serie med liveskivor från olika perioder av karriären dyker nu ner i det osminkade åttiotalet.

I podden Grönroos garage analyserar Lordi, Lasse Grönroos och Björn Höglund den ytterst sällsynta konserten med Mark St. John på leadgitarr. Skivan gavs ut på långfredagen.

Lordi, Lasse och Björn analyserar Kiss nya liveskiva från 1984: det enda hela Kiss-giget någonsin med Mark St. John! 53:51

Off the Soundboard – Poughkeepsie 1984 -konserten är historisk av flera skäl:

1. Gitarristen Mark St. John spelade under sin tid i Kiss endast ett och ett halvt gig live med bandet på grund av en reumatisk sjukdom i händerna. Den “halva” konserten har länge cirkulerat som bootleg, men vi visste inte att det fanns en ljudupptagning av det här hela giget från den 28 november 1984 i Mid-Hudson Civic Arena i Poughkeepsie, USA.

2. Det här är den första officiella liveskivan där Eric Carr spelar trummor. Om vi bortser från Creatures of the night-boxens liveupptagningar från sista turnén i smink så har den av fansen högt älskade “räven” inte fått höras på en liveskiva förut.

3. Halva lineupen från detta gig har dött. Trummisen Eric Carr gick bort i hjärtcancer samma dag som Freddie Mercury, den 24 november 1991. Mark St. John, eller Mark Leslie Norton som hans riktiga namn var, dog den 5 april 2007.

4. Det är den första liveskivan från det osminkade åttiotalet.

5. Ett så här obskyrt gräv i arkiven utlovar möjligtvis fler spännande nyheter i Off the Soundboard-serien? Ett gig från Asylum-turnén kanske? Eller de sista sminkade mastodontgigen i Brasilien 1983?

Bildtext Kiss överraskade fansen med denna konsert som ingen vetat att det fanns en ljudupptagning på. Bild: Lasse Grönroos Kiss,Animalize

Var sjukdomen bara en bortförklaring?

Efter inspelningen av skivan Animalize svällde Marks fingrar upp och han kunde inte spela. Mark spelade alltså endast på ett album och medverkade i videon till hitsingeln Heaven's on fire, men en form av ledinflammation vid namn Reiter's syndrom satte stopp för karriären i Kiss.

Eller var sjukdomen en bortförklaring? Det finns spekulationer om att den egentliga orsaken var en annan.

Man kan också spekulera om det från början ens var meningen att gräva så här djupt i katalogen. De två första konserterna i serien kritiserades ganska mycket för att vara för ”nya” och tråkiga val.

Jag är ganska säker på att de ändrade sin strategi. ― Björn Höglund

Bildtext Kiss med Bruce Kulick (mitten) på gitarr som inhoppare för Mark St. John på Animalize-turnén 1984. Bild: Robert Hoetink / Alamy/All Over Press Kiss,Animalize,Animalize Live Uncensored,Animalize Tour

Kiss-fanatikern Lordi ger i poddavsnittet sitt omdöme om Mark St. John som gitarrist i Kiss och nämner sin favoritskiva i serien.

Herrejösses vilket yrande och snabbt tempo! ― Mister Lordi

Mister Lordi grundade ju den finska fanklubben Kiss Army Finland då när Kiss gjorde reunion 1996 i smink med Ace Frehley och Peter Criss och bandet spelade i Stockholm.

Bildtext Lasse och Lordi tävlar om vem som kan imitera Gene Simmons bäst. Bild: Heta Hyttinen Lordi,Mr. Lordi

På Animalize-turnén var Bruce Kulick som sedermera blev fast medlem i bandet inhoppare för Mark och de brukade öva tillsammans backstage. På den nya liveskivan är låtarna Young and wasted och Rock and roll all nite inte kompletta inspelningar.

De här skivorna är väldigt fula. ― Lasse Grönroos

I bonuspoddavsnittet spelar Lasse någonting från alla fem Off the Soundboard-liveskivorna och minns med värme en av dessa konserter där han själv faktiskt var på plats.