Ghana först i världen att godkänna Oxfords malariavaccin – ett barn dör i malaria varje minut

Det malariavaccin som utvecklats av Oxfords universitet har fått grönt ljus i Ghana. Vaccinet ska ges till bebisar och småbarn, som är de mest utsatta.

Malariaviruset kräver årligen mer än 600 000 liv, en stor del av dem barn i Afrika. Malaria är en av världens dödligaste sjukdomar. Enligt Världshälsoorganisationen WHO dör ett barn i malaria varje minut.

Ghana blir först i världen med att godkänna malariavaccinet R21/Matrix-M. Oxfords universitet meddelar att vaccinet kommer ges till bebisar och småbarn, från fem månader till tre år gamla.

”Det här är den åldersgrupp som löper högst risk att dö i malaria”, uppger universitetet i ett uttalande.

Universitetet välkomnar Ghanas beslut att godkänna vaccinet och konstaterar att det här är ett viktigt första steg för att bekämpa malaria.

Första gången ett stort vaccin godkänns i Afrika först

Malariavaccinet har utvecklats i 30 års tid vid Oxfords universitet och i höstas presenterades lovande forskningsresultat. Universitetet hoppas att fler afrikanska länder godkänner vaccinet.

– Det här är ett mycket effektivt vaccin som i tillräcklig utsträckning kan levereras till de länder som behöver det mest, säger professor Adrian Hill som är en av de ledande vaccinforskarna.

Hill konstaterar att det här är första gången som ett afrikanskt land är först med att godkänna ett stort vaccin. Vanligtvis är rikare länder först ut.

Vaccinet beskrivs som förmånligt: enligt beräkningar kostar en dos mellan 3 och 4 euro. Vaccin som delas ut till barn i Afrika betalas vanligtvis av internationella organisationer såsom Unicef och Gavi.

Nyheten om att Ghana, som har närmare 33 miljoner invånare, godkänner vaccinet kommer efter nyheter i höstas om att en boosterdos av vaccinet ger ett gott skydd mot malaria.

Enligt forskning har vaccinet R21/Matrix-M ett skydd på 77 procent. Det är första gången som ett malariavaccin överskrider Världshälsoorganisationen WHO:s mål på 75 procents skydd.

Bättre skydd än malariavaccinet Mosquirix

WHO har tidigare godkänt ett annat malariavaccin, Mosquirix, som tillverkas av brittiska GlaxoSmithKline (GSK). Det vaccinet har däremot ett lägre skydd, drygt 60 procent, och skyddet minskar med tiden.

Brist på finansiering och kommersiella möjligheter har däremot hindrat GSK:s förmåga att producera så många vaccindoser som behövs.

Oxfords universitet räknar med större framgångar för deras del eftersom man lyckats teckna ett avtal med ett indiskt företag som varje år kommer att producera 200 miljoner vaccindoser.

Det här kan jämföras med 15 miljoner doser som GSK lovat producera per år. Det här räcker inte till: enligt WHO behövs drygt 100 miljoner doser per år för att kunna vaccinera de 25 miljoner barn som behöver vaccinet.

Källor: AFP, Reuters