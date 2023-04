Pargas stad deltar i kampanjen ”En miljon soppåsar” – stadens nya ledande miljövårdsinspektör inledde satsningen

Pargas stads nya miljövårdsinspektör inledde sin första arbetsdag med att kavla upp ärmarna ordentligt. Tillsammans med andra Pargasbor plockade hon skräp ute i centralparken.

Under våren samlar hela Finland in en miljon påsar skräp. Under det två månader långa städtalkot slår över 150 kommuner eller städer, ett antal organisationer och grupper samt kända ansikten vid Yle ihop sina krafter med alla finländare för att samla in en miljon påsar skräp från omgivningen.

Också Pargas stad deltar i den här insamlingen och på torsdagen plockade stadens nya ledande miljövårdsinspektör Päivi Paavilainen upp den första biten skräp för stadens del. Samtidigt blev det hennes första dag på jobbet.

– Det här är min första dag i Pargas så allting är ännu väldigt nytt. Centralparken ser redan väldigt städad ut i alla fall. Men jag tror ändå att det finns en hel del skräp att plocka i staden också.

Paavilainen säger att det nya jobbet som ledande miljövårdsinspektör känns spännande.

– Vi har såklart myndighetsuppgifter som behöver skötas men det är också viktigt att vi skyddar den biologiska mångfalden och kämpar mot klimatförändringen också här i Pargas.

Bildtext Päivi Paavilainen är stadens nya ledande miljövårdsinspektör. Bild: Arash Matin / Yle En miljon såppasar,intervjuobjekt

Stadens mål med att delta i kampanjen är att lyfta fram nedskräpningsproblematiken i Finland trots att den inte är så farlig i Pargas. Petri Huovila, som också är miljövårdsinspektör i Pargas, säger att ett annat mål också är den allmänna renligheten i staden inför sommaren.

– Det ska se bra och snyggt ut här så att vi vågar ta emot sommargäster och turister till vår kära hemstad, säger Huovila.

För att underlätta Pargasbornas deltagande i kampanjen delar staden ut gratis soppåsar vid alla bibliotek i Pargas. Dessutom har det placerats ut ett antal extra sopkärl runt omkring i staden dit man kan föra det skräp man samlar in.

– Det viktigaste att tänka på då man plockar skräp är att ha roligt. Bäst är att gå tillsammans och att uppmuntra folk till att göra det lilla man kan för att hålla vägarna och gatorna rena, säger Huovila.

Det saknas en miljövårdschef i Pargas

Miljövårdsinspektör Petri Huovila ska gå i pension vid årets slut och han ger två förslag på utveckling för Pargas stads miljöpolitik. Den första är att återinföra tjänsten som hette miljövårdschef. Den tjänsten avskaffades förra året.

– Det är en hedersvärd titel för ett viktigt arbete i en skärgårdsstad som Pargas. Vi borde definitivt ha en miljövårdschef för att miljövårdsinspektörer har en lite för snäv betydelse. En miljövårdschef kunde ha ett bredare ansvar, säger Huovila.

Bildtext Petri Huovila är också miljövårdsinspektör i Pargas. Bild: Arash Matin / Yle En miljon såppasar,intervjuobjekt

Den andra poängen som Huovila vill lyfta fram angår Pargas stads nya klimat- och miljöprogram.

– Det visade sig att vi har en hel del som borde göras och staden har i dagsläget inga resurser för att uppfylla alla de mål som har presenterats. Till det skulle behövas en klimat- och skärgårdskoordinator. En person som skulle ägna sig åt klimatarbete eller exklusivt arbete med skärgårdshavet, säger Huovila.

Bildtext Flera Pargasbor hade tagit sig till centralparken för att hjälpa till med att plocka skräp. Bild: Arash Matin / Yle En miljon såppasar,intervjuobjekt

Som en avslutande kommentar uppmuntrar ännu ledande miljövårdsinspektör i Pargas, Päivi Paavilainen, att alla Pargasbor ska ta kontakt med miljövårdsbyrån vid behov.

– Jag ser mycket fram emot att träffa Pargasborna. Ta gärna med familjen också till skräpplockningen så blir det en trevlig gemensam upplevelse, säger Paavilainen.

Du kan anmäla dina insamlade soppåsar och följa med hur nära kampanjen är sitt mål på en miljon soppåsar via kampanjens räknare.