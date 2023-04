Norrena & Frantz: Flykten från ekorrhjulet - hemmafrun gör comeback

Sällan har Relationspoddens inbox fyllts av så hängivna brev som denna vecka, då vi ställde frågan ”Skulle du kunna tänka dig att vara hemmafru/hemmaman”.

Absolut inte, skriver en del.

För många kommer livet som hemmaförälder inte ens på fråga av ekonomiska skäl.

Andra kan inte begripa hur någon inte väljer att satsa på barnen när man väl bildat familj. Ni anser bestämt att barn mår bäst hemma, inte på dagis.

Så finns ni som tilltalas av tanken på att som förälder pausa karriären när barnen är små, men anser att detta är ett bakslag för jämställdheten och en kvinnofälla.

Som en lyssnare konstaterade: Hur du än väljer att göra kommer någon i bekantskapskretsen att anse att du gjort helt fel.

Det är med andra ord en knepig fråga, men just därför är det så viktigt att diskutera saken. Det gör vi i veckans podd, några av breven publicerar vi som vanligt här nedan.

Flykten från ekorrhjulet - hemmafrun gör comeback 39:02

Mossigt!

Hela den här utvecklingen är mossig. Känner dagens unga kvinnor inte alls till vår stolta historia? Vi lever i ett land som gått i bräschen för kvinnors rättigheter.

Var är föräldrarna till dagens unga hemmafruar? Har de inte lärt sina barn något? Alls?

Egna pengar och självständigt liv

Hur kan man inte vilja satsa på barnen?

Jag har varit hemmamamma i 3 år nu med mina 2 barn. Jag stortrivs, men känner stor press från samhället och bekanta att så snabbt som möjligt föra barnen till dagis och gå tillbaka till mitt arbete.

Jag blir ledsen då samhället aggressivt pushar fram karriärkvinnan som lämnar bort sina barn till främmande människor innan de ens kan gå.

Barnen borde komma först om man har skaffat dem, inte karriären och egentiden.

Hemmamamman 30

Bildtext Jaha, efter fem möten, tre deadlines och en webbskolning ska jag nu ta itu med bykberg, läxhjälp och skjuts till innebandyn. Bild: STOKKETE sorg,sorgearbete,Sorgsenhet,Sorgetid,kvinna,gråt

Återgick till jobbet, blev utmattad och deprimerad

Jag har återgått till arbetslivet när barnen varit 1 år av ekonomiska skäl. Om jag fick en ny chans skulle jag aldrig göra om det. Jag har fått betala dyrt med en lång utmattningsdepression.

Idag 7 år senare är jag fortfarande inte återställd.

3barnsmamma 45+

Farligt att normalisera detta

Jag skulle gärna säga att kvinnor ska få göra som de vill och om det är hemmafru som är drömmen så go for it.

Jag är ändå tveksam till att normalisera det här, för vi har ännu inte kommit tillräckligt långt ifrån de traditionella könsrollernas era.

Personligen vill jag fokusera på en karriär, det gör mig glad och motiverad. Ändå verkar den allmänna uppfattningen vara att mitt fokus på jobb inte får bli så stort att jag inte skulle hinna bilda familj också. Det här är inte något mina manliga bekanta stöter på.

Kvinnor brottas fortfarande med gammalmodiga förväntningar och genom att normalisera hemmafrulivet riskerar vi att skapa flera hinder för kvinnor i arbetslivet.

Karriären är drömmen, 20 år

Bildtext Va sa du? Aj att jag bara är hemma och vilar mig hela dagen? Hmm, var lade jag nu den där brödkaveln ... Bild: Copyright 2014 Scott Griessel / Creatista moderskap,småbarn,kök

Hemmamamman gör samhället en tjänst

Jag har varit hemma i två omgångar med våra barn. Jag stortrivdes och skulle absolut välja på samma sätt idag. Min man och jag var överens om det här.

Jag tycker inte alls att det är gammalmodigt utan en självklarhet att en förälder är hemma (om det finns ekonomisk möjlighet), för det är ett lika värdefullt jobb som att förvärvsarbeta. Man gör också samhället en enorm tjänst.

Bettan 55

Vi får se hur länge jag håller

Jag har trivts väldigt bra med att vara hemma med barnen och de har uppskattat att det funnits en vuxen hemma när de har kommit från skolan.

Tyvärr värdesätts inte det jobbet överhuvudtaget. Inte heller ekonomiskt stöder samhället att man lever så här.

Hur många mammor ska behöva må dåligt innan vi vågar ta ett steg tillbaka och säga att en del saker var bättre förr.

Jag har nu jobbat några år och känner att livet är ett snabbt snurrande ekorrhjul. Tyvärr har vi inte ekonomisk möjlighet att kliva av, så vi väntar och ser hur länge jag håller.

Jobbande kvinna, som kämpar i ekorrhjulet.

Vad gör hemmafrun när förhållandet tar slut?

Generellt sett gör kvinnan i heterorelationer så mycket obetalt arbete i hemmet, både synligt och osynligt.

Det är ett viktigt och tungt arbete, men problemet för jämställdheten är att kvinnan blir ekonomiskt beroende av mannen.

Även äktenskap som verkat hur trygga och stabila som helst kan ta slut. Då står hemmafrun där utan lön och arbetslivserfarenhet.

Lena 32

Bildtext Mamma är pussjuk, pappa är snygg, barnen är glada! Så kan det gå när man lever jämställt. Bild: VOLODYMYR TVERDOKHLIB familj,pyssel,föräldrar,föräldraskap

Vi var båda hemma en tid, nu skördar vi frukterna

Hos oss har båda föräldrarna växelvis varit hemma lika länge och det har varit otroligt värdefullt.

Själv har jag tyckt att det har varit ganska skönt att återgå till jobbet efter föräldraledigheten och veta att barnens pappa sköter markservicen.

Att dela tiden hemma jämnt mellan oss föräldrar var absolut inte den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen, men vi hade tack och lov råd att välja så här och frukterna skördar vi ännu idag när barnen är äldre och har lika starka band till både mamma och pappa.

Om ni som blivande föräldrar känner att ni båda vill prova vara hemma - kör hårt! Det betalar sig i en förtrolig relation till barnet, ömsesidig förståelse i parförhållandet och ett delat ansvar i vardagen, vilket minskar stress och förebygger konflikter.

Tillräckligt bra förälder, 38