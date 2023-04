Amerikansk Kinaforskare: Det är irrationellt av Kina att försöka erövra Taiwan

Bildtext

School of Global Policy and Strategy vid UCSD är en av världens ledande forsknings- och utbildningsanstalter i frågor om Kina. Skolans 21st Century China Center har enligt Viktor Shih goda resurser att studera Kina på djupet och skolans rapporter läses aktivt bland annat i Washington DC.

Bild: Gustaf Antell / Yle

Kalifornien,San Diego,UC San Diego School of Global Policy and Strategy,University of California, San Diego,University of California