Så här smutsiga är ytor du ofta rör vid – våra bakterieprov avslöjar slarv med rengöring

Telefon, hissknapp, rulltrappans räcke och bussens stoppknapp. Det här var några av de mest bakteriefyllda ytorna då vi tog mikrobtest på ytor vi ofta berör.

Efter tre år av konstant påminnelse om att vara noggrann med handhygienen har automaterna med handsprit allt mer försvunnit från butikerna och andra allmänna platser. Men betyder det här att man förträngt den senaste pandemin eller att man helt enkelt slutat bry sig om alla mikrober – bakterier, svampar och andra organismer – som cirkulerar bland oss?

Vi har i alla fall varken glömt eller slutat bry oss och därför tagit bakterietest på olika ytor som vi ofta berör. Testerna har sedan lämnats in till ett laboratorium för att kolla hur smutsiga ytorna egentligen är. Det som redan här ska nämnas är att bara en procent av alla mikrober kan odlas fram i ett laboratorium så som vi gjort i det här fallet. Så även om testerna inte nödvändigtvis visar allt som kan finnas på en yta är det ändå riktgivande för hur smutsig eller ren en yta är.

Bildtext Laura och Niklas tar mikrobtester. Bild: Laura Törnroos skyddskläder,bakterier,mikrober,smuts,provtagning

Då vi fick idén att ta bakterietest på olika ytor kollade vi även upp tidigare forskning inom ämnet och slutsatsen var enkel, det mesta vi rör är smutsigare än en toalettsits. Tiina Thure, mikrobiolog, poängterar ändå att mikrober finns överallt, men det är inte nödvändigtvis något dåligt. Vi behöver både goda och onda mikrober, men de ska vara i balans.

Telefonen ”värst” – bussknappen överraskade

När vi efter några dagar återvänder till laboratoriet för att se våra odlingar är det ett test som sticker ut från mängden, det vill säga hissknappen.

Bildtext Odling från hissens knappar. De mörka prickarna på testet är troligtvis jästsvamp. Bild: Dan Granqvist mikrober,bakterier,smuts,laboratorier,Agarplatta,hissar

Två test som visuellt liknar varandra väldigt mycket är stoppknappen på bussen och rulltrappans räcke. Bara i Helsingfors finns det omkring 120 busslinjer och varje år görs omkring hundra miljoner bussresor i Helsingfors. Tänk på det nästa gång du trycker på stoppknappen.

Många av oss använder även rulltrappor, åtminstone nu och då, men det som alla ändå inte vet är att säkerhetsreglerna säger att man ska hålla i ledstången då man åker i rulltrappan. Samtidigt finns det flera studier som hittat spår av mat, E. coli, urin, slem, avföring och blod på rulltrappans räcke. Trots att resultatet från bussens stoppknapp inte är så farligt som vi kanske hade förväntat oss kan man enligt Thure se att den i alla fall inte rengjorts nyligen.

Bildtext Till höger är odlingen från rulltrappans räcke och till vänster odlingen från bussens stoppknapp. Eftersom de här testerna hade flera olika färger betyder det att det innehåller mycket olika sorters bakterier. Bild: Dan Granqvist mikrober,bakterier,smuts,laboratorier,Agarplatta

Sedan, en sak vi alla bär med oss så gott som överallt, telefonen. Det sägs att varje kvadrattum, 6,75 cm2, av din telefon innehåller omkring 25 000 bakterier. Vilket gör den till ett av de smutsigaste föremålen du är i kontakt med dagligen.

Bildtext Det här testet har mycket prickar, men de är alla ljusa. Det betyder att det främst är vanliga mikrober som annars också finns på kroppen. Bild: Dan Granqvist mikrober,bakterier,smuts,laboratorier,Agarplatta,Mobiltelefoner och -apparater

Telefonen innehöll mest mikrober av alla saker vi testade, vilket inte är så märkvärdigt med tanke på att en undersökning visar att 65 procent av oss använder sin telefon i badrummet. Vilket i sin tur kan förklara resultatet från en brittisk studie som gjordes 2011 vid London School of Hygiene and Tropical Medicine som visade att man på var sjätte telefon kunde hitta spår av E.coli bakterier som sprids med avföringen. Men det var inte allt, på telefonerna hittade man även i den tidigare studien gula stafylokocker, vilket är en vanlig orsak till matförgiftning.

Bakterier är inte alltid dåliga

De här testerna kan se lite motbjudande ut men ingen av dem ger orsak till oro. Thure förklarar att det som finns på dem är bakterier, jästsvamp och eventuellt mögel. Bakterierna i sig är ändå inte nödvändigtvis något dåligt, men finns det mycket bakterier kan man se att det är dåligt städat, vilket i sin tur kan betyda att en yta är smutsig. Men bakterierna som finns där är inte automatiskt dåliga.

Bildtext För Tiina Thure, mikrobiolog, var resultaten på de här testerna inte någon större överraskning. Skulle de här testernas resultat komma från ett kök skulle det enligt Thure inte vara bra. Men i och med att de här testerna var från allmänna utrymmen är resultaten inte dåliga. Bild: Dan Granqvist mikrobiologi,bakterier,mikrober,smuts,laboratorier

En sak som alla ytor vi testat har gemensamt är människan. I grund och botten är det vi som bär omkring och sprider mikrober. I och på varje människa finns det uppskattningsvis 40 biljoner bakterier. Direkt när du rör en yta sprids dina mikrober vidare, sedan kommer nästa person och sprider sina mikrober samtidigt som den får i sig av dina. Det här är ändå inte ett problem enligt Thure så länge man inte är sjuk och kommer ihåg att tvätta händerna. Men är vi förfärligt renliga och tvättar allt så får vi inte heller i oss de bakterier vi behöver.

Thure berättade att redan under vår lillfingernagel finns mikrober motsvarande Finlands befolkning, 5,5 miljoner. Under vår ring finns det mikrober motsvarande Europas befolkning, ungefär 750 miljoner invånare. Och under vår klocka finns det mikrober motsvarande jordens befolkning, enligt senaste befolkningsstatistiken är det åtta miljarder.

Det gäller alltså att acceptera alla olika mikrober vi omges av, men tvätta händerna när det behövs. Det finns till och med en tes om att det skulle vara bra att ibland slicka på en skosula eller stolparna i tunnelbanan. Och även om det till viss del kan finnas någon sanning i det, finns det även bakterier vi gärna vill undvika och efter testernas resultat kan vi i alla fall inte rekommendera att någon skulle slicka på en hissknapp.