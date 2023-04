Farsen i fotbollsligan – Inter snuvades på fullträff då domarteamet gjorde stor miss

Timo Stavitski borde ha blivit målskytt mot Ilves. Han hade till och med en boll som var över mållinjen i första halvlek men som domarteamet missade.

Ska vi få en diskussion om VAR i finländsk fotboll? Kanske kan röster höjas redan efter den andra omgången. Det skedde nämligen en stor miss i lördagens match mellan Ilves och FC Inter.

Halvvägs in i första halvlek skruvade Inters Timo Stavitski snyggt in bollen via ribban och bortaspelarna började fira – men jublet kom snabbt av sig.

Domarteamet hade nämligen inte noterat att bollen studsade innanför mållinjen innan den flög ut igen och plockades upp av Ilvesmålvakten Otso Virtanen.

Interspelarna slog ut med händer, på bänken var det förvånade miner och på läktaren och i hemmasofforna var det säkert en och annan som funderade på vad som egentligen hände.

På reprisbilderna syns det tydligt att bollen är över mållinjen vilket Ruutus kommentator också påpekade i sändningen.

Dags för VAR i fotbollsligan?

Den erfarne domaren Antti Munukka förespråkade nyligen videogranskningssystemet i en intervju för nyhetsbyrån STT.

– Användningen av VAR blir hela tiden större i Uefas turneringar. Man får inte de bästa matcherna om man inte har den erfarenheten. Ur den finska ligans synvinkel talar vi också om en trovärdighetsfråga, det är en proffsserie som ska tas på allvar.

– VAR borde införas i Finland och det kommer att komma, om vi så gillar det eller inte, säger han.

Om målet hade godkänts hade skulle Inter ha kvitterat till 1–1. Kvitteringen kom i stället genom Darren Smith i den 37:e minuten.

Ilves vann till slut matchen med 2–1. Petteri Pennanen gjorde segermålet för Ilves på straff strax före paus.