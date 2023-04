Europeiska utmanarna lyckades inte överraska – ny omgång av giganternas kamp då USA och Kanada spelar VM-final: ”Den största rivaliteten”

Tjeckien och Schweiz stod på den förlorande sidan i semifinalerna i VM. Det betyder att USA och Kanada möts i finalen under natten till måndag. De nordamerikanska jättarna vann semifinalerna med klara siffror.

De europeiska utmanarna lyckades pressa sina motståndare i en dryg period i semifinalerna, men sedan var klasskillnaden tydlig. USA fick in en puck på Tjeckien i första perioden medan Schweiz höll nollan mot Kanada i 31 minuter.

För Kanada var det till slut Sarah Fillier som bröt dödläget och hon gjorde även 2–0 i slutet av andra perioden. Schweiz klarade inte av att resa sig efter två baklängesmål och Kanada vann med 5–1.

– Vi höll oss till vår plan. Vi visste att de skulle vara starka och att de har en bra målvakt. Då vi fick det första målet blev spelet mer öppet och vi skapade fler chanser, säger Natalie Spooner till IIHF efter matchen.

Kanada kommer nu att göra sin 21:a final på 22 VM-turneringar. Enda gången laget missat final var i Esbo 2019 då Finland vann över lönnlöven i semifinalen.

USA har spelat i alla VM-finaler sedan starten 1990. I semifinalen mot Tjeckien punkterade man matchen med fem mål i den andra perioden. Det blev till slut hela 9–1 till USA.

”Vi är på jakt efter guldet”

Kanada har vunnit de två senaste VM-finalerna mot USA. Senast amerikanskorna kammade hem ett VM-guld var 2019 i den minst sagt kontroversiella finalen i Esbo.

– Vi är på jakt efter guldet, det var ett tag sedan senast så vi är definitivt hungriga. USA mot Kanada är den största rivaliteten. Ni kan förvänta er en hård match och vi ser fram emot den, säger Cayla Barnes.

Finalen spelas under natten till måndag medan bronsmatchen står på programmet sent under söndagskvällen. Tjeckien har bronset att försvara – i förra mästerskapet besegrade man Schweiz med 4–2.

– Förra året överraskade vi alla så det kommer att bli svårare att vinna bronsmatchen den här gången. Det kommer att bli en annan typ av utmaning. Vi kom hit för att ta medalj och om det är brons så räknas det, säger Tjeckiens lagkapten Alena Mills.

Finland och Sverige spelar om femteplatsen med start klockan 17.