Båtsäsongen hägrar – vid Wasa Segelförening börjar folk rusta inför sjösättning

Ett säkert vårtecken är att båtägarna börjar förbereda inför sjösättning och vid Wasa Segelförening börjar man rusta på flytetygen, även om isen ännu ligger kvar.

Johan Neovius är nere vid sin segelbåt för fösta gången denna vår när Yle Österbotten träffar honom. Han är främst där för att känna av läget och se hur långt våren kommit. Innan det är dags för sjösättning är det en hel del som ska göras på hans segelbåt.

– Det är att kolla att alla system är i skick. Sedan blir det lite vaxning och målning för att se till att botten är i skick. Sedan finns det alltid något att pyssla med inne i båten. Det finns alltid något att göra, precis som med sommarstugor och egnahemshus, säger han.

Johan Neovius båt är byggd 1980 och 42 fot lång. Han berättar att segelbåten är lite mindre djupgående än många moderna, vilket passar skärgården kring Vasa väl. Neovius har seglat sedan barnsben och har alltid haft båt i familjen, så han är uppvuxen med båtar och vid havet. Han tycker att det är friheten och naturupplevelsen som är tjusningen med båtlivet.

– För egen del är det att få vara ute, känna vinden i håret och på kinderna. Att få jobba med seglen och att få komma fram någon gång även om det är själva resan det hela handlar om, säger Neovius.

Inför årets båtsäsong har han för tillfället inga större planer. Förra året seglade han i Stockholms skärgård, men i år blir det troligen mest i hemmavatten.

– Kanske vi tar oss över i juli då semestern börjar, men annars är det nog helgutflyker i vår egen skärgård och kanske någon kappsegling, säger han.

Bildtext Mikael Still är kommodor vid Wasa Segelförening. Bild: Rasmus Karlsson / Yle segelbåtar,segling

Just friheten och få röra sig med vindens kraft säger också Mikael Still att är det bästa med att segla. Han fungerar som kommodor för Wasa Segelförening och han ser fram emot att så småningom få sjösätta segelbåten.

– Det är nog nu i april som presenningarna börjar åka av båtarna, även om de flesta ännu ligger kvar. De åker nog av under de kommande helgerna och folk börjar slipa bottnarna, måla bottenfärg och allmänt rusta, säger han

Mikael Still berättar att det under vårarna brukar det vara god gemenskap, med mycket snack och båtägare som hjälps åt. I Vasa ligger isen ännu kvar, men inom en månad tror Still att det absolut kommer vara möjligt att sjösätta båtar. Han är också en livslång seglare och har en 8,3 meters långfärdsbåt, men han berättar också att han tillsammans med sin fru gått in som delägare i en båt i Kroatien.

Still vill också passa på att uppmana alla segelbåtsägare att besikta sina båtar, även om det är frivilligt för båtägaren så är det viktigt ur ett sjösäkerhetsperspektiv.