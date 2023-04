Sipoon Sanomat: Nickbyköpman dömdes för pantbedrägeri

En företagare i Vasa döms för grovt bedrägeri i fallet där han vilselett en tidigare kumpan när det gäller hyran av en restauranglokal.

Den i tingsrätten nu dömde mannen uppgav till sin tidigare kumpan att hyran för restauranglokalen är 4000 euro. Mannen betalade sedan drygt 1700 euro i hyra till den faktiska ägaren av lokalen. Det här pågick under åren 2018-2020.

Österbottens tingsrätt dömer mannen till 7 månader villkorligt fängelse, samt att till sin tidigare kumpan återbetala ett belopp om 43 438 euro plus ränta, för de oskäliga hyresintäkter han samlat in under den tid som brottet pågick.

Därtill ska han stå för motpartens rättegångskostnader.