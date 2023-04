Skrytbygge eller miljögärning? Frågan om spårvägen splittrar Vandaborna

Det är blandade åsikter som kommer fram då vanliga Vandabor får säga sin åsikt om den planerade spårvägen.

– Det här handlar bara om beslutsfattarnas ego! De vill få sina namn i historien.

Så säger Vandabon Ritva på frågan om vad hon tycker om den planerade spårvägen i Vanda.

Hon har bott i Dickursby sedan 80-talet och tycker att kollektivtrafiken fungerar bra.

– Vi har jättefina bussförbindelser i Vanda. Och avstånden är så korta att man i värsta fall kan gå. De flesta har ju dessutom bil.

Ritva tycker att summan som staden ska lägga ner på en spårväg är alldeles för stor. Över 400 miljoner euro handlar det om.

– Man skulle kunna ge pengarna åt dem som har det dåligt ställt. Det finns människor som inte ens har hem – kan vi inte hjälpa dem i stället?

Mycket dyrare än beräknat

Spårvägen ska enligt planerna gå från Mellungsbacka via Håkansböle och Dickursby till flygplatsen.

De uppskattade kostnaderna för spårvägen har stigit rejält sedan den tidigare planen från 2019. Vanda stad ska nu stå för 414 miljoner euro av kostnaderna, när det tidigare budet var 267 miljoner. Helsingfors stad ska betala 15 miljoner euro för den del av spårvägen som finns i Helsingfors, och staten förväntas stå för resten av kostnaderna.

Orsaken till att prisuppskattningen har stigit så mycket anges vara förändringar i planerna, och den allmänna höjningen av byggkostnader.

Också uppskattningen av mängden passagerare har förändrats sedan den första planen. Då räknade man med att det skulle göras 82 000 resor med spårvagnarna per dygn. Under hösten 2022 gjorde staden nya beräkningar, och kom då fram till att ett mer realistiskt antal resor per dygn är 31 000.

Spårvägen medför å andra sidan också intäkter för Vanda stad. Under de kommande årtiondena räknar man på staden med att tjäna tillbaka kostnaderna, bland annat genom intäkter man får genom att man kan bygga bostäder för uppskattningsvis 60 000 nya invånare.

På torsdagen ska planen för den så kallade Vandaspåran presenteras för Vanda fullmäktige i ett informationsmöte. Inget beslutfattas då ännu.

”Bättre än i Kouvola!”

– Jag tycker att en spårvagn låter som en fin idé. Det är bra att ha siktet inställt på framtiden.

Det säger Tommi, som är ute på promenad i solskenet med sin lilla dotter.

Han blir inte stressad när han får höra hur dyr spårvägen enligt de senaste beräkningarna skulle bli.

– Om man pratar om så stora siffror som trehundra miljoner euro, så tycker jag inte att 120 miljoner till spelar så stor roll. Åtminstone är det ingen orsak till att låta bli att göra något.

Bildtext Tommi hoppas att en spårvagn ska vara ett miljövänligt alternativ. Bild: Karin Filén / Yle man

Han berättar att han i och för sig är nöjd med kollektivtrafiken i Vanda som den är nu.

– Jag kommer från Kouvola, och där gick det typ en buss i timmen. Och då gick den också till fel ställe. Så nog är det mycket bättre här.

Trots det skulle han gärna se att Vandaspåran blev verklighet.

– Det handlar också om miljön för mig. Spårvagnar är ju mera miljövänligt än att alla åker bil.

”Bra att Vanda utvecklas”

Maija är ute med hunden Alfonso. Hon säger att en ny spårväg inte egentligen kommer att påverka hennes liv särskilt mycket, eftersom hon redan bor i centrala Dickursby där det är bra förbindelser. Men hon är ändå positiv.

– Jag tycker att det är bra att staden utvecklas och går framåt! Det skulle vara bra för Vanda.

Bildtext Hunden Alfonso ville inte kommentera Vandaspåran. Hans matte Maija tycker däremot att det är bra om Vanda utvecklas. Hon ville inte vara med på bild. Bild: Karin Filén / Yle hundar

Hon hoppas att spårvägen skulle föra med sig att Vanda växer.

– Det skulle antagligen ge pengar åt staden, så att projektet med tiden lönar sig.

”Buss 570 räcker”

Ilpo är av motsatt åsikt. En spårvagn är onödig, tycker han.

– Det finns ju redan buss 570 som man kan ta. Vi behöver ingen spårvagn.

Ilpo tycker också att projektet skulle kosta för mycket. Han tror inte på att man skulle få särskilt många nya Vandabor även om man skulle bygga nya bostäder längs med banan.

– Det finns redan tomma bostäder i Vanda som ingen köper. Vi borde i stället satsa pengarna på hälsovård och utbildning.

Bildtext Ilpo tror inte att en spårväg lönar sig. Bild: Karin Filén / Yle man

Vanda stadsfullmäktige kommer under våren eller försommaren att fatta beslut om spårvägen. Om beslutet är för spårvägen, så kan bygget börja så tidigt som år 2024.