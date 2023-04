Nio partier ute ur partiregistret

Polisen i Sydvästra utreder en rad händelser där en kvinna misstänks ha fallit offer för flera allvarliga brott under en kväll. Händelserna inträffade på flera olika ställen i Raumo den 6 april.

Två män och en kvinna är häktade misstänkta för brotten. Personerna misstänks för att med våld ha tvingat offret in i en bil och transporterat henne till olika ställen i Raumo. Under händelserna misstänks de häktade personerna ha stulit offrets egendom med våld och under hot av våld.

Polisen utreder brotten som grovt rån, grovt frihetsberövande och försök till grov misshandel. Sista dagen att väcka åtal i fallet är 6 juni 2023.