Pandarapport: Staten kan stöda Etseri djurpark – om djurparken först får ordning på finanserna

Öppna

Pandaparet Lumi och Pyry, eller Jin Bao Bao respektive Hua Bao som de egentligen heter, var en gåva av Kina i samband med Finlands 100-årsdag år 2017. Jättepandorna bor i Etseri djurpark med ett hyresavtal som gäller i 15 år. Avtalet är ännu i kraft i tio år.

Kina lånar ut pandor åt andra länder. Meningen med den så kallade ”pandadiplomatin” är att skapa en positiv bild av landet.

Pandornas underhåll kostar omkring 1,5 miljoner euro per år. Ungefär 600 000 euro av den summan har djurparken samlat in via biljettintäkter.

Djurparken har dragits med ekonomiska problem en längre tid. Enligt Jord- och skogsbruksministeriet har bolaget skulder till Kina, i och med att man inte har kunnat betala för pandorna i enlighet med vad som står i avtalet.