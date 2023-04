Finlands ”New York” ska få tusentals nya invånare – Vanda bygger tätt och högt i Myrbacka

Stadsdelen Myrbacka i västra Vanda växer så det knakar och blir mer urban. Alla är inte nöjda då flervåningshusen äter upp grönområden, och byggarbetena försvårar fotgängarnas rutter.

Lyftkranar, avspärrade byggområden och buller från maskiner. Färggranna, enorma muraler av kända konstnärer på byggnadernas gavlar, och graffitibokstäver på plank och mindre väggar.

Skinande vita hus, som är högre än det glasfönsterbeprydda köpcentret från 90-talet.

Det är intrycket av Påltorget i Myrbacka, som är områdescentrum i västra Vanda.

Här, bredvid stationen där lokaltåget på en kvart åker in till centrum av landets huvudstad, reser sig ett kvarter som heter Myyr York Downtown.

Bildtext Staden bygger tätt. De här husen reser sig intill kulturhuset och torget, där Myrbackaleden börjar. Bild: Heini Rautoma Vanda,stadsplanering,Myrbacka,Myrbackaregionen

Vi återkommer till anspelningen på världsmetropolen efter en blick på köpcentret Myyrmanni, som ligger riktigt intill stationen och torget.

Myyrmanni invigdes år 1994, då flera andra stora köpcenter såsom Jumbo i Vanda, Sello i Esbo och Tripla i Helsingfors ännu inte hade så mycket som stenfoten på plats.

Nu är det dags för Myyrmanni att få ett ansiktslyft, säger Heidi Svartsjö, centrumchef för Citycons köpcentrum Myyrmanni och Iso-Myyri i Myrbacka. Utöver att två stormarknader håller på att byggas, så förnyas också interiören.

Bildtext Myyrmannis ingång närmast tågstationen. Den här gröna nyansen har inspirerat stilen i renoveringen, som ska bli klar till hösten. Bild: Heini Rautoma Myrbacka,Myyrmanni,köpcentra,Vanda

– Vi tar tillbaka den här 90-talskänslan som byggnaden har på utsidan, så det blir grönt och rött. Också muralerna har inspirerat inredningen.

Muralerna, som inspirerar renoveringen, täcker de flesta ytterväggarna i stationsområdet i Myrbacka.

– Vi har ett superaktivt kulturliv här. Vi är också en aktör i det här kulturfältet, bland annat har vi samarbetat kring festivaler.

Bildtext Heidi Svartsjö, centrumchef för Myyrmanni, ser köpcentret som en aktiv kulturaktör i Myrbacka. Bild: Heini Rautoma Myyrmanni,Myrbacka

Enligt Svartsjö klarar sig det snart 30-åriga köpcentret bra, trots att det finns många köpcenter i huvudstadsregionen nuförtiden.

– Vi har valt en tydlig linje som ett vardagligt center för invånarna. Det ligger i hjärtat av Myrbacka. Här finns alla dagliga tjänster; vi har hälsovård, tandläkare och gym.

I och med förnyelsen tror Svartsjö att besökarantalet ökar.

– Vi klarade oss bra igenom coronaåren. I fjol hade vi 7,7 miljoner besökare.

Eftersom de satsar på dagligvaruhandel blir satsningen på specialaffärer mindre. Bokhandeln har fått ge vika för Prisma. ― Petteri Niskanen, invånarsamfundet Myyrmäki-liike

Svartsjö gillar stadens planer på att bygga tätt och många nya bostäder. Hon tror att Myrbacka kommer att vara fullt av liv om tio år.

Enligt stadsplaneringen byggs bland annat bostäder i kvarteret intill tågstationen, där planen heter ”Myyr York Downtown”.

Området runt idrottshallarna blir ett sportkvarter, och bostäder byggs också intill Myrbackavägen en bit norr om stationen.

”Grönområden naggas i kanterna”

Alla är inte nöjda med stadsplaneringen och tanken på att bygga tätt.

– Grönområden naggas i kanterna, och dessutom har staden skött de tillfälliga arrangemangen kring byggplatserna dåligt, säger Petteri Niskanen från invånarsamfundet Myyrmäki-Liike och andelslaget Myyräncolo.

Till exempel skulle bättre omvägar ha behövts runt byggarbetsplatsen där de höga husen reser sig runt torget.

Tidigare tog sig fotgängare söderut längs Myrbackaleden till torget. Nu måste de antingen gå en lång omväg eller ta sig genom en skogig stig, som i synnerhet om kvällarna inte känns inbjudande.

Bildtext Petteri Niskanen från Myyrmäki-liike, här fotad i Myyräncolos Skene-lokal. Bild: Heini Rautoma Vanda

Niskanen menar att många har undrat om någon vill bo i ett hus som ligger så nära grannhuset att grannen kan se in genom fönstret.

– Å andra sidan bygger man nog tätt i Helsingfors också.

Historien om Myyr York leder till 70-talets ungdomar

10 000 nya invånare är nästan hälften av det nuvarande invånarantalet på kring 17 000.

Det är i sig något som stöder stadsdelens urbana identitet, Myyr York.

Begreppet Myyr York växte fram bland 70-talets unga invånare, då de första flervåningshusen reste sig så höga att de jämfördes med New Yorks skyskrapor. Dessutom ligger tågstationen uppe på en bro ovanför marken, precis som i den ”stora världen”.

– Myyr York som begrepp har alltså funnits länge, men det kanske steg till ytan i och med ett fotoprojekt för några år sedan, ”Humans of Myyr York”, som grundar sig på det välkända projektet ”Humans of New York”, berättar Niskanen.

Bildtext I stationsområdet finns barer, biograf, kulturhus och muraler. Tåget stannar uppe på bron, i äkta storstadsanda. Bild: Heini Rautoma Vanda

Muralerna andas också en metropolisk känsla. Stationskvarterets visuella anda stärks också av Vandas moderna konstmuseum Artsi.

Köpcentrets renovering får tummen upp i och med att alla tre stora kedjors stormarknader därefter finns nära till hands.

– Men eftersom de satsar på dagligvaruhandel blir satsningen på specialaffärer mindre. Bokhandeln har fått ge vika för Prisma, till exempel. Å andra sidan tror jag att om Myyrmanni hålls attraktivt, så kan det i framtiden finnas möjligheter att bredda utbudet av mindre affärer, säger Niskanen.

Det som däremot får ris av Niskanen är hur staden tar hand om stadsbilden.

– Om någon sparkar omkull en soptunna och ingen lyfter den på flera veckor, så blir det ett ovårdat intryck, säger Niskanen.

Här finns all service nära, och trafikförbindelserna är bra vart man än vill åka; till Helsingfors eller Esbo. ― Myrbackabon Lisbeth Lärka

Det här är något som fått invånarna att aktivera sig. I samarbete med invånarsamfundet och staden ordnas till exempel ett städtalko den sjätte maj.

– Jag tyckte att det var dags för något där man känner samhörighet. Vi väntar oss hundra deltagare, och det blir kaffe och servering också, säger Myrbackabon Lisbeth Lärka.

Bildtext Lisbeth Lärka har tagit initiativ till ett städtalko. Bland annat står putsandet av den här gropen intill köpcentret på agendan – liksom även kaffe och korv. Bild: Heini Rautoma Myrbacka

Lärka flyttade till Myrbacka år 1969, till de första flervåningshusen. I flera år bodde hon på annan ort, men sedan flyttade hon tillbaka.

– Här finns all service nära, och trafikförbindelserna är bra vart man än vill åka; till Helsingfors eller Esbo. Grönområdet vid Rutiån är också nära.

Däremot tror Lärka att det blir lite för tätt med invånare i Myrbacka i framtiden.

– Det planeras lite väl mycket höga hus. Får se hur det ser ut om fem år.

Här kan du lyssna på ett inslag med Myyrmannis chef Heidi Svartsjö och Myrbackabon Lisbeth Lärka: