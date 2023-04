Åbos borgmästare besökte Kiev – diskuterade återhämtning efter kriget och hållbar återuppbyggnad

Åbo stadsfärjan Föri ska på underhållsservice nästa vecka, mellan måndag och fredag (24-28.4).

Förin bogseras till varvet i Pansio. I samband med dockningen målas Förins undersida och däck. Delarna av färjan som ligger under vattenytan ska inspekteras och underhållas. Dessutom kommer belysningen på flytvästarna bytas ut.

Under tiden ersätts Förin med m/s Ruissalo. Fartyget kan transportera 50–75 fotgängare samtidigt. Tillträde till fartyget sker via reservbryggor. Det här sker via trappor, så cyklar, barnvagnar eller rullstolar kan inte gå ombord.