Ikonens karriär slutade med bronspeng – Ilves slog HIFK i Petri Kontiolas avskedsmatch: ”Har inte hunnit fatta det”

Petri Kontiola och Jarno Koskiranta tackade för sig – med bronsmedalj runt halsen. Ilves slog HIFK i FM-ligans bronsmatch och tog sin första medalj på 21 år.

Tre VM-silver, ett OS-brons – och till slut dubbla FM-brons med Ilves under karriärens två sista vårar.

Nu lägger Petri Kontiola av. 38-åringen fick fira med barnen på isen då Ilves hemmaslog HIFK med 3–2 i bronsmatchen.

– Ännu har allt inte riktigt sjunkit in. Man får väl tänka efter lite mer då man packar ihop och hoppar i bilen i kväll. Jag hade ett par trevliga år här, säger Kontiola till C More.

Centern var given i VM-sammanhang i många år och en pålitlig poängmakare i KHL under sina toppår. Även en annan meriterad karriär fick sitt slut under samma Tammerforskväll, då Jarno Koskiranta – som Ilves värvade från SaiPa – spelade sin sista match.

Medaljtorkan över

IFK lyckades inte bryta sin förbannelse i Tammerfors nu heller. Laget har fortfarande inte lyckats vinna en match i den nya arenan.

Hoppet tändes i början av tredje perioden, då Leevi Teissalas soloräd och fräcka finter tog ikapp gästerna till 2–2.

Med drygt tio minuter kvar kom det som skulle bli avgörandet. Koskiranta lyckades hugga på en misslyckad HIFK-pass i försvarszon, och den lösa pucken flög in framför kassen till Santeri Virtanen, som sköt in 3–2-segermålet.

För Ilves är medaljen den första på 21 år och den 14:e totalt. Grundseriesexan HIFK tog sin senaste medalj för två år sedan, då man slog Tappara i bronsmatchen.