Kvanthopp: Universums snabbaste brunnslock och andra fantastiska hastighetsrekord

Ett brunnslock. Av järn. Ett vanligt jäkla brunnslock. Snabbaste föremålet någonsin? Hur i hela fridens dar?

Universums snabbaste brunnslock och andra fantastiska hastighetsrekord 31:46

Jag övervägde länge hur jag skulle bygga upp det här avsnittet av Kvanthopp – som alltså handlar om vad som sist och slutligen är det snabbaste föremålet tillverkat av människohand. Ska jag gå den långa vägen, göra någon sorts topp 20-lista och räkna ned från antikens pilar och katapultkulor, via 1800-talet och tågets introduktion, till Chuck Yeager som bröt ljudvallen 1947 och vidare till månraketerna, och så vidare, och hålla spänningen till slutet…

Eller ska jag bara berätta rakt av, att det snabbaste föremål tillverkat av människohand är ett brunnslock av järn? Kanske jag ska. Och kanske det är. Kanske inte. Det här är ju lite Mythbusters-territorium, nämligen.

Det grämer mig nästan lite att gräva djupare i det här. För det är en så bra story. Och ni vet vad man säger: man ska aldrig låta sanningen stå i vägen för en bra story.

Så ha det i tankarna när ni lyssnar. Det finns ingen garanti för att det supersnabba brunnslocket verkligen existerar, och att det just nu flyger genom rymden, på väg ut ur solsystemet. Men å andra sidan, ingen kan heller bevisa att det inte existerar.

Bildtext Russells tekanna, en tankenöt påkommen av filosofen Bertrand Russell, för att illustrera saker som är omöjliga att bevisa. ”Bevisa att det INTE finns en liten tekanna långt ute i rymden”. Russells tekanna

En aning Russells tekanna-territorium också, när jag nu tänker på saken.

Men apropå rymden: om skrönan är sann, och brunnslocket flög ut i rymden, så blev den också det första föremål tillverkat av människohand som nådde rymden.

”Men på riktigt, kom igen nu, vilket brunnslock? Vad snackar du om, människa?”

Lyssna på veckans Kvanthopp så vet du vad jag menar. Men först lite om fartrekord och snabba prylar i allmänhet.

”Järnvägsgalenskap” på 1800-talet

Vi kanske ska inleda med att påpeka en viktig skillnad här. Det är alltså en viss skillnad mellan människor som färdas i höga hastigheter, och föremål som människor har tillverkat, som färdas i höga hastigheter.

Jag menar, till skillnad från pilspetsar och muskötkulor är vi människor bräckliga, och till en början var vi ganska farträdda. I tusentals år hade ingen människa egentligen färdats snabbare än farten som en riktigt snabb häst kan prestera. Uppemot sextiofem kilometer i timmen som mest. Med undantag för en och annan som trillade ned från ett högt torn eller en klippavsats, eller motsvarande.

Nå. Här kommer det första passagerartåget, med ett lok kallat Locomotion No.1, konstruerat av George och Robert Stephenson. Året är 1825. Det trafikerade sträckan från Darlington till Stockton i England, inalles fjorton kilometer, med den hisnande hastigheten på tjugoen kilometer i timmen. Två timmar tog resan.

Bildtext ”Stephenson's Rocket”, 1829. Gjorde inte skäl för namnet direkt. Bild: Samuel Smiles Robert Stephenson

När järnvägen slog igenom på bred front under 1850- och 1860-talen, och farten ökade ytterligare, minskade det här så klart på restiden drastiskt.

Och redan i det här skedet varnade vissa räddhågsna viktorianer för att den här sortens tekniska landvinningar inte kommer utan risker. Specifikt då med tanke på folks mentala hälsa. Tidningarna rapporterade om ”railway madness”, med passagerare som drabbades av oförutsedda raseriutbrott och nervsammanbrott när tåget sköt fart, men som lugnade sig omedelbart då farten avtog igen.

Det var särskilt tågets skakande rörelse, i kombination med bruset från fartvinden som ansågs gå på folks nerver. Särskilt mottagliga för den här sortens fartgalenskap var kvinnorna, visste den tidens herrar doktorer berätta.

Och det var inte bara fruntimrens nerver som var i fara: Kvinnors kroppar var ”helt enkelt inte skapta för att färdas i 50 miles i timmen”. En läkare oroade sig för att ”en kvinnlig passagerares livmoder skulle flyga ut ur hennes kropp när tåget accelererade” – vilket (spoilervarning!) inte hände.

Andra förståsigpåare misstänkte att vilken människokropp som helst helt enkelt kunde smälta av järnvägens höga hastigheter om man ångade på för hårt. Någon annan visste berätta att det starka lufttrycket från fartvinden skulle leda till att folk dog av näsblod.

Liksom för att motbevisa det här, åtminstone för kvinnornas del, slog Dorothy Levitt, också hon från Storbritannien, ett av 1900-talets första hastighetsrekord med sin bil, en sexcylindrig Napier: 146 kilometer i timmen. Bedriften gav henne titeln ”the fastest girl on earth” och ”champion lady motorist of the world”.

Snabbast av alla: vår galax Vintergatan

Vi ska inte gå igenom alla hastighetsrekord till havs, till lands och i luften, för de är många, och i ärlighetens namn ganska tråkiga. Jag nämnde ju redan Chuck Yeager, kapten i det amerikanska flygvapnet, som blev den första människan som bröt ljudvallen i ett flygplan. Det skedde den 14 oktober 1947 i Bell X-1-flygplanet Glamorous Glennis. Yeager blev med andra ord den första människan, eller överhuvudtaget den första livsformen på jorden som flög snabbare än ljudets hastighet (Mach 1).

Alla tiders hastighetsrekord för en människa innehas numera av besättningen på Nasas Apollo 10-expedition. De nådde en topphastighet på 39 897 kilometer i timmen i förhållande till jorden när de återvände till jorden den 26 maj 1969. Det är det snabbaste som någon människa någonsin har färdats. Och det skedde alltså för mer än femtio år sedan. Anmärkningsvärt, bara det.

Den som vill klyva hår kanske nu påpekar, helt korrekt, att problemet med mänskliga hastighetsrekord är att all rörelse är relativ.

Bildtext ”Du är här”. Och du rör på dig attans fort, också om du står stilla. Bild: Yle Esko Valtaoja,Vintergatan

Vi färdas alla, var och en av oss, ständigt med cirka 1 600 km/h (beroende på vår latitud) när jorden roterar. Och vi rör oss med 173 000 km/h tillsammans med jorden när den kretsar runt solen.

Och så rör vi oss dessutom med 720 000 km/h när solen och jorden och vi på den kretsar runt galaxens centrum. Ja, och faktum är att själva galaxen, med oss i sig, rör sig i cirka 2,2 miljoner kilometer i timmen, i riktning mot Shapley-superklustret.

Men vi är ju aldrig riktigt medvetna om den här sortens rörelse, eftersom allting runt omkring oss, inklusive jorden och luften omkring oss, rör sig åt samma håll i samma hastighet, så det kanske inte räknas som någon bedrift direkt.

Personligen tänkte jag ofta på det här medan jag satt instängd där hemma under coronaisoleringen. Det gav åtminstone lite tröst.

Redan de gamla romarna

Men nu har jag hittills alltså mest bara talat om hastigheter som involverar människor. Rubriken för det här avsnittet av Kvanthopp var alltså ”det snabbaste föremålet någonsin som är tillverkat av människohand”.

Vi har ju de facto redan länge varit kapabla att accelerera upp diverse projektiler till hyfsat höga hastigheter. Redan de gamla romarna hade all världens projektilvapen, inklusive de skräckinjagande ballisterna eller ballista. Ballista var enorma, liggande bågvapen som kunde kasta stenar med en vikt på flera hundra kilo eller avfyra kolossala pilar över avstånd på upp till tusen meter.

Och en pil avfyrad från en ballista kunde alltså ha en avfyrningshastighet på 325 meter i sekunden, vilket motsvarar 1 170 kilometer i timmen. Det är inte långt ifrån ljudets hastighet, som ju är 343 meter i sekunden. Det här alltså redan på de gamla romarnas tid.

Bildtext En hästdragen romersk ballist. Sköt projektiler med nära ljudets hastighet. Bild: Library of Congress Ballist

Och ska vi nu vara noggranna så kunde människor faktiskt få upp föremål i hastigheter snabbare än ljudet redan på de gamla romarnas tid. Jag tänker då på piskor. Pisksnärten, den där smällen som uppstår då man svingar piskan, kommer då änden på piskan för en liten stund bryter ljudvallen. Inte så kul att höra det ljudet om du är en galärslav kedjad till årorna.

Men okej då: snackar vi om projektiler, vad är då det snabbaste man kan få någonting att flyga inuti jordens atmosfär? Det rekordet innehas av amerikanska Sandia National Laboratories som använde en specialtillverkad kanon med aderton meters eldrör, till att avfyra en liten projektil med den fullkomligt hejdlösa hastigheten sexton kilometer i sekunden. Det motsvarar cirka 57 000 kilometer i timmen. Det är det snabbaste som något föremål tillverkat av människohand har rört sig inom jordens atmosfär, åtminstone officiellt.

Den här kanonen, kallad Enhanced Hyper Velocity Launcher, gör det möjligt till exempel att mäta effekterna av en mikrometeorit eller en bit av rymdskräp som kolliderar med en rymdfarkost. Sådana partiklar färdas ofta med nära 60 000 kilometer i timmen.

Men alla dessa supersnabba saker och ting bleknar inför en pryl som aldrig ens var menad att flyga. Ett brunnslock, som kanske lite oförhappandes kan ha blivit det första föremålet tillverkat av människohand som nådde rymden. Det hela inträffade en dryg månad innan den sovjetiska satelliten Sputnik-1 flög 1957.

Vad i hela fridens dagar är det för brunnslock? Lyssna på Kvanthopp så vet du snart mer.