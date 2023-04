Filmskolan erbjuder åtta ungdomar i högstadieålder chansen att skapa sin egen kortfilm med hjälp av filmproffs.

Ansökningstiden till världshistoriens första Filmskolan har gått ut och de åtta unga som detta år får vara med och skapa sin egen kortfilm är valda, kontaktade och taggade.

Deltagarna i Filmskolan 2023:

Alex Amberla, 14 år, Helsingfors

Amelie Nyberg, 13 år, Åbo

Ella Saarela, 14 år, Vörå

Elli Riitijoki, 14 år, Purmo

Frida Eklund, 13 år, S:t Karins

Martta Ainali, 14 år, Sibbo

Tintin Ekelund, 16 år, Åbo

Viljami Levlin, 14 år, Solf

Under Filmskolan får dessa åtta unga tillsammans med ett professionellt filmteam skapa sin egen kortfilm. Filmskolan består av online träffar och personlig handledning under april-maj 2023 samt ett filmläger där filmerna skapas.

Deltagarna åker på läger till Helsingfors 5-9 juni och får lära sig om alla skeden inom filmskapande; manusskrivande, bildmanus, bildberättande, regi, klipp.

Under lägret får de tillgång till ett eget filmteam som hjälper dem att göra sin egen kortfilm! Yles rekvisita- och klädlager står öppna och make up artister förvandlar filmernas skådespelare till den look som behövs.



Filmerna har premiär under hösten 2023 vid en filmgala för inbjudna gäster och de publiceras då också på Yle Arenan för alla att se.

Projektet och urvalsprocessen

Filmskolan är ett samarbete mellan Svenska Yle, FSU och Five Corners Production, med stöd av Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet.

Elin Grönblom är regissör och manusförfattare och kommer att handleda de unga i sitt manusförfattande och filmskapande.

Hon är anställd av Five Corners Production, som i samarbete med Svenska Yle står för workshopparna och produktionen av kortfilmerna tillsammans med ungdomarna.



- Det här är ju ett helt nytt koncept och jag hade ingen aning vem som skulle söka till filmskolan, men antalet ansökningar överträffade mina förväntningar och det var inte en lätt process att välja endast åtta deltagare. Men till slut hittade vi åtta klipska ungdomar med ett brinnande intresse för film och god fantasi, som jag tror kommer att känna att de har nytta av vad vi kan erbjuda dem.

Grönblom stannar tänkande upp och tillägger:

- Jag är möjligtvis mest ivrig av alla att få vara med om det här. Ser verkligen fram emot att se vad dom skapar.

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU står för merparten av de praktiska arrangemangen under hela Filmskolan-projektets gång.

Oskar Koivumäki, en av FSU:s producenter för Filmskolan, framhäver:

- Vi tycker att det är speciellt roligt att genom just det här projektet engagera unga som vill stå bakom kameran, som vill uttrycka sig och berätta en historia utan att själva stå i rampljuset. Projektet är ganska unikt på det sättet.

Svenska Yle Barns ansvariga producent Ted Forsström är en av initierarna till samarbetsprojektet.

- Det är roligt att ge de unga chansen att få en inblick i filmskapandets värld. Om någon ska göra det så är det väl just Yle, som en del av public service-uppdraget.

Och det är ju inte bara deltagarna som får något ut av detta projekt.

- Det är ju jätte intressant att se vad de gör för filmer, vad de väljer att berätta om, vilka teman som är viktiga för dem. De ungas berättelser är viktiga att lyftas i vårt samhälle. Vår uppgift är att lyfta också deras röst.

- Och vem vet, det kanske är framtidens filmskapare vi har här! Vi kanske ser deras filmer på biosalongens duk om 20 år?