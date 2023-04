Finland stötte på lettisk mur – i halva matchen pinade Aksels Ozols Smålejonen men sedan kom målen på löpande band: ”Killarna hade tålamod”

Rally-VM körde igång i dag och man har redan kört fyra sträckor under förmiddagen. Under eftermiddagen väntar ytterligare fyra sträckor. Av finländarna ligger Esapekka Lappi bäst till.

Helt utan dramatik klarade man sig inte under de inledande sträckorna. Både fransmannen Sébastien Ogier och finländaren Kalle Rovanperä fick punktering på samma ställe under det andra loppet och tvingades byta däck. Ogier var den snabbaste föraren under alla lopp förutom det andra. Under det andra loppet var det istället Thierry Neuville från Belgien som var snabbast. Neuville är också den som leder totalen just nu.

Eftermiddagens lopp börjar klockan 15.45.

Ställningen efter 4/21 specialsträckor:

1. Thierry Neuville, Hyundai 37.40,3

2. Elfyn Evans, Toyota +16.1

3. Ott Tänak, M-Sport +22.2

4. Esapekka Lappi, Hyundai +34.9

5. Takamoto Katsuta, Toyota +50.5

11. Kalle Rovanperä, Toyota +2.35,9

12. Sami Pajari, Skoda +2.36,2

13. Emil Lindholm, Skoda +3.07,3