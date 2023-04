Ed Sheeran i rätten med låten Thinking out loud – anklagas ha kopierat Marvin Gayes hit Let's get it on

Ed Sheerans känslosamma kärlekslåt Thinking Out Loud ska jämföras med Marvin Gayes sexhymn Let's Get It On i en domstol. Sheeran anklagas för att ha kopierat stora delar av den sistnämnda låten.

Nu inleds en rättegång där det ska bestämmas ifall popmusikern Ed Sheerans låt Thinking Out Loud är en kopia av soulmusikern Marvin Gayes låt Let's Get It On.

Det är den avlidne låtskrivaren Ed Townsends familj som har stämt Sheeran. Townsend skrev Let's Get It On tillsammans med Marvin Gaye.

Det här handlar det hela om

Då Townsends ättlingar stämde Sheeran år 2017, hävdade de att Sheerans hit från 2014 kopierade ”hjärtat” av Gayes klassiker från 1973.

”Hjärtat” syftar i detta fall bland annat på ackordföljden, rytmen, harmonierna, trummorna och basgången.

Sheeran har motargumenterat att elementen i fråga utgör baskomponenter i musik, och därför inte är tillräckligt unika för att kunna skyddas av upphovsrättslagen.

Sheerans advokater har påpekat att låtarna delar en ackordföljd som är tillgänglig för alla låtskrivare. På basis av detta begärde Ed Sheeran år 2019 att anklagelsen skulle förkastas.

Domare Louis Stanton valde ändå att låta en jury få bestämma Sheerans öde.

Han motiverade sitt beslut med att konstatera att det finns tydliga likheter mellan låtarna och att det finns motstridig information om huruvida dessa likheter är för vanliga för att kunna skyddas av upphovsrättslagen.

Bildtext Marvin Gaye fotograferad år 1983, ett år före han blev mördad. Bild: Eugene Adebari/Shutterstock/All Over Press Marvin Gaye

Townsend-familjen har påpekat att ett flertal artister, bland annat Boyz II Men, har uppträtt med så kallade ”mashup”-versioner av dessa låtar.

De har alltså lyckats blanda låtarna på ett nästan omärkbart sätt. Också Ed Sheeran själv har blandat ihop låtarna på sina egna konserter.

Stanton har däremot sagt nej till familjen Townsends begäran om att få visa en video av Sheerans uppträdande där han blandar låtarna. Han har meddelat att han kommer överväga begäran på nytt när han har fått ta del av annat bevismaterial.

Vadå samma ackordföljd?

Låtarna i fråga har inte samma ackord, men följer samma ackordföljd. Men vad betyder det egentligen?

För att förenkla fenomenet kan man numrera alla ackord, vilket brukar göras med romerska siffror. Det hjälper en att se ackordföljden, oavsett vilken ton som är grundtonen.

En siffra i versaler (I, II, III, IV) syftar på ett durackord, medan en siffra i gemener (i, ii, iii, iv) syftar på ett mollackord.

Ackordföljden i både Thinking Out Loud och Let's Get It On är I, iii, IV, V7, och dessa spelas om och om igen genom båda låtarna.

I ljudklippet här nedan kan du höra kulturjournalisten Mårten Svartström och Hannah Norrena diskutera rättegången. Du får också höra en jämförelse av låtarna.

Ed Sheeran stämd för plagiat 12:50

Sheeran kritisk till ”kultur av rättegångar utan grund”

Domare Stanton övervakar också en annan rättegång mot Thinking Out Loud. Talan har väckts av ett företag som äger en del av Ed Townsends dödsbo.

I fjol vann Ed Sheeran en upphovsrättsrättegång som involverade han största hit Shape of You.

Bildtext Ed Sheeran poserar med pokalen han fick efter att Thinking Out Loud blev listetta i hemlandet Storbritannien i november 2014. Bild: Officialcharts.Com/Shutterstock/All Over Press Ed Sheeran

Därefter uttalade han sitt missnöje över vad han beskrev som ”en kultur av rättegångar utan grund, med syfte att klämma ut pengar av artister som ogärna vill slösa pengar på en rättegång”.

Sheeran upplever att detta fenomen skadar låtskrivarindustrin.

Källor: AP, Reuters, lostinmusic.org