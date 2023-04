Då Linda Nyman inte kunde prestera kände hon att hon inte duger: "I dag vet jag att jag räcker som jag är"

För tre år sen var Linda Nymans mål att spela EM-fotboll med Helmarit och att etablera sig som fotbollsproffs i den italienska ligan. I stället drogs hon in i en orkan som ledde till en livskris.

I januari 2020 levde Linda Nyman sin dröm. Hon hade inte haft något emot att stanna en säsong till i svenska Kungsbacka, men hade helt oväntat blivit erbjuden och skrivit på ett kontrakt med italienska storklubben Inter i Milano.

Bara ett halvt år senare sattes en snöboll i rullning. En snöboll som blev allt större medan den rullade från Italien till Spanien och därifrån vidare till Danmark. Där kraschade den.

I november 2021 hade Linda Nyman hit rock bottom, som hon själv uttrycker det.

– När jag bröt mitt kontrakt i Danmark var det som att jag gav mig själv tillstånd att känna alla de känslor jag tryckt ner under ett och ett halvt år.

Bildtext Det fanns ingen genväg, det var bara att gå igenom alla känslor och tankar. Bild: Marianne Nyman / Yle Linda Nyman,fotboll,fotbollsspelare

Chocken då hon fick höra om det medfödda hjärtfelet, besvikelsen över det italienska fotbollsförbundets orubblighet, brådskan och pressen att komma ikapp efter ett helt år av missade matcher, den destruktiva feedbacken av den spanska tränaren, den genanta panikångestattacken, ångern över ett misslyckat klubbval och till slut – skammen.

Skam över att inte kunna prestera och skam över att vara tvungen att medge att allt det som hänt var för mycket för henne.

– Då allt går bra är det enkelt att säga att man är så mycket mer än en fotbollsspelare, men när allt rasar blir det verkligen konkret att man måste hitta andra orsaker till att man duger, konstaterar Nyman i Sportliv.

Efter att ha gått igenom en personlig kris märkte 29-åringen till slut under förra hösten att de goda dagarna började bli fler än de dåliga.

Se Sportlivs minidokumentär om Linda Nymans mardrömsår och vägen tillbaka:



9 min När allt rasar - Linda Nyman om hjärtfelet, panikattackerna och skammen som tvingade henne tänka om - Spela upp på Arenan

Drömmen om EM-slutspel

Det var en klasskompis som lockade med Linda Nyman på den första fotbollsträningen hemma i Karleby för cirka tjugo år sen. Hon fick sin fotbollsfostran i lokala GBK, men flyttade efter gymnasiet till Esbolaget Honka. Sin första landskamp spelade hon i U19-landslaget för tio år sen och år 2018 gjorde hon sin A-landslagsdebut.

År 2019 spelade Nyman i Kungsbacka i Sverige och trots att det gick motigt för laget, lyckades hon själv prestera på en hög nivå. Då kvalet till EM 2021 inleddes hösten 2019 ingick Linda Nyman i Finlands startelva. Drömmen var att få spela i EM-slutspelet med Helmarit.

Då coronapandemin bröt ut hade EM-kvalet kommit halvvägs. Efter det blev det inga fler kvalmatcher och slutligen heller inget EM för Linda Nyman.

Bildtext Då EM-slutspelsplatsen säkrades i februari 2021 höll spelarna upp alla frånvarande spelares skjortor. Sanni Franssi, Iina Salmi och Anna Auvinen inkluderar Linda i firandet. Bild: Privat fotboll,Finlands damlandslag i fotboll,Sanni Franssi,Iina Salmi,Anna Auvinen

Ultraljudsundersökning ledde till mardrömsår

I samband med att Linda skrev på kontraktet med Inter gjordes normala hälsogranskningar, sådana som hon varit med om många gånger förr. Allt var som det skulle och hon konstaterades vara fit to play.

Under coronapausen skickades spelarna hem och Linda hade det bra i Karleby, där hon kunde träna utomhus med en grupp friidrottare. Formmässigt var hon på topp då spelarna kallades tillbaka till Milano i juli.

Bildtext Linda bor numera i Esbo, där hon vid sidan av fotbollen bland annat sköter djur. Bild: Marianne Nyman / Yle Linda Nyman,fotboll,fotbollsspelare

Eftersom några av spelarna hade insjuknat i covid, ville klubben göra noggrannare hjärtundersökningar för att vara säkra på att det inte fanns något som kunde påverka träningen.

Under ultraljudsundersökningen av Lindas hjärta upptäcktes ett medfött hjärtfel, som enligt de italienska läkarna skulle hindra henne från att spela fotboll på elitnivå.

Linda minns hur flera läkare förde ett högljutt samtal på italienska runt omkring henne. Själv begrep hon ingenting.

– Det kändes helt absurt. Det kändes som att de pratade med någon annan för jag var inte alls förberedd på något sådant. Så klart bröt jag ihop där och då.

Bildtext Frånvarande, frånvarande, frånvarande. Linda scrollar genom sin spelarprofil som visar att hon till slut inte spelade en enda ligamatch för Inter. Bild: Marianne Nyman / Yle Linda Nyman,fotboll,fotbollsspelare

Tiden som följde var tuff. Hon fick gå på en mängd olika undersökningar och fick under tiden inte delta i lagets träningar. Inte ens följa med till träningsplanen.

– Mestadels var jag ensam och försökte få tiden att gå så bra som möjligt. Tack och lov hade jag trevliga lagkompisar som verkligen brydde sig om mig.

Efter ett par månader bestämde hon sig för att åka till Finland för att konsultera en finländsk kardiolog.

Jag försökte hålla upp hoppet så länge som möjligt, men förstod sen att det var onödigt att fajtas emot ― Linda Nyman

Efter månader av undersökningar bekräftades det medfödda hjärtfelet även i Finland, medan domen gällande Lindas fortsatta fotbollskarriär blev en helt annan.

Enligt läkaren fanns det inget som tydde på att hon skulle löpa en större risk än andra att få hjärtproblem och att hon enligt de hälsoprotokoll som gäller i Europa och Amerika var fullt spelduglig.

I Italien var reglerna ändå annorlunda. Där gäller nolltolerans mot hjärtfel.

– Vi försökte föra en dialog med läkaren i Italien och jag försökte hålla upp hoppet så länge som möjligt, men förstod sen att det var onödigt att fajtas emot.

Kände press att komma igen

Efter beskedet från Italien kände hon en press att komma ikapp. Inte minst för att EM-slutspelet som skjutits fram ett år fortfarande hägrade.

Hon hade spelat sin senaste match i mars 2020 och nappade därför i januari 2021 på ett erbjudande från den spanska ligan där hon skulle få mycket speltid.

Men tiden i Logroño blev inte alls som hon tänkt sig.

– Det var en väldigt tuff tid i min karriär. Främst för att jag mentalt kanske inte var där jag borde ha varit. Det kändes som att jag försökte springa ikapp tiden vilket så klart inte går.

Bildtext När allt ännu såg ljust ut. Med Helmarit i Sandviken i Vasa, oktober 2019. Bild: Yle/Sebastian Backman Finlands damlandslag i fotboll,fotboll,linda nyman

Med facit på hand konstaterar Linda att hon i det läget hade behövt en lite mjukare miljö för att komma tillbaka till fotbollen. Lagets tränare hade fått sparken och den nya, enligt Linda inte så moderna tränaren, hade stor press på sig.

Det gick ut över spelarna, även henne. Tränaren kunde till exempel stoppa träningen och ställa sig framför Linda och skälla ut henne över något hon gjort i en match flera veckor tidigare.

– I slutet blev det bara att försöka överleva och ta sig till träningar och matcher. Det är ingen bra utgångspunkt för att kunna prestera på sin bästa nivå.

Panikångestattack visade att allt inte stod rätt till

Inför det som skulle bli Linda Nymans sista match i Spanien fick hon en panikångestattack.

– Jag hade haft några panikångestattacker tidigare, men inte på den nivån. Och aldrig ute bland folk. Det var faktiskt lite skrämmande och samtidigt lite pinsamt. Där och då kändes det som en skam.

Då hon dessutom fick andningssvårigheter på träningarna insåg hon att det var dags att kontakta en psykolog.

Tanken bakom flytten till Spanien var att hon skulle börja njuta av fotbollen igen och ta igen de matcher hon missat, men både platsen och tiden var fel.

Bildtext ”Jag tänker ändå att allt har en större mening. Det var det val jag hade gjort och det lärde mig mycket,” säger Linda ett par år senare. Bild: Marianne Nyman / Yle Linda Nyman,fotboll,fotbollsspelare

Destruktiv jakt på förlorad tid

Psykologen konstaterade att Linda var nära att gå i väggen och uppmuntrade henne att ta en paus från fotbollen. Men hon kände fortfarande en press från utsidan att ta ikapp förlorad tid. I bakhuvudet låg drömmen om EM-slutspelet.

Så det blev ingen paus.

Istället antog hon mot bättre vetande ett anbud från Århus i den danska ligan.

– Jag mådde inte alls bra där. Jag for till träningarna, tränade, for till matcherna, spelade, men hoppades hela tiden under matcherna att jag skulle bli utbytt.

Minnesbilderna från halvåret hon tillbringade i Danmark är fortfarande suddiga och då chansen uppstod tog hon mod till sig och bröt sitt kontrakt.

I slutet av 2021 flyttade hon hem till föräldrarna i Karleby. Det var då hon hit rock bottom.

– Jag hade kanske levt i en liten bubbla av att bara prestera fotboll, så den största känslan som dök upp var att man inte duger om man inte kan prestera. Att man inte är tillräckligt om man inte är bäst i det man gör.

Linda upplevde att hon hade svikit sig själv och sina målsättningar, men också dem runtom sig. Hon var ledsen över att inte kunna spela – och samtidigt ledsen över att hon egentligen inte ville spela.

Bildtext När Linda var yngre tänkte hon att fotbollen var det enda som definierade henne som person. Nu vet hon bättre. Bild: Marianne Nyman / Yle Linda Nyman,fotboll,fotbollsspelare,HJK Helsingfors

I Karleby anslöt hon sig igen till friidrottarnas träningsgrupp och märkte att hon verkligen njöt av att röra på sig. Småningom tog hon också på sig fotbollsskorna igen och gick till Kipparihallen för att träna tillsammans med sin pappa.

Under våren 2022 började hon känna att hon kanske trots allt ville fortsätta med fotbollen, men att det i så fall måste ske i en trygg miljö. Hon bestämde sig för att kontakta HJK:s tränare Jonne Kunnas, som tog emot henne i laget med öppna armar.

Dessvärre drog hon nästan genast på sig en större skada som gjorde att hon missade nästan hela säsongen.

– Trots det kunde jag hitta så mycket annat bra i det hela. Och jag kunde verkligen njuta av fotbollen igen. Och det är inget jag tar för givet längre.

Bildtext I år är Linda Nyman med i HJK:s trupp ända från start. Bild: Marianne Nyman / Yle Linda Nyman,fotboll,fotbollsspelare,HJK Helsingfors

Vill inte vara ett offer

Processen att komma upp ur djupet tog till slut ett helt år.

– Det var mycket funderingar fram och tillbaka, att prata om och älta. Processen är inte linjär utan det går upp och ner. Men förra hösten började det kännas som att det fanns mer goda än dåliga dagar.

Genom hela processen har hon tänkt att hon inte vill vara ett offer för det som hänt henne. Tvärtom har hon tänkt att det är något som stärker henne och som gör henne till den person hon är.

Bildtext ”Att lägga sig ner och vara offer leder ingen framåt i livet,” säger Linda, som småningom hoppas få en ny chans att spela utomlands. Bild: Marianne Nyman / Yle Linda Nyman,fotboll,fotbollsspelare,HJK Helsingfors

I dag vet Linda Nyman att hon inte behöver prestera. Hon är en bra människa för sig själv och alla runt om henne. Hon är en bra hundskötare och hon är en bra faster för sin brors söner.

– Jag vet att jag räcker som jag är.

Efter att ha gått igenom sin personliga kris vill hon gärna ge ett råd till andra som inte mår bra.

– Jag vet inte om det är en kulturgrej eller vad, men det känns som att vi finländare har väldigt svårt att be om hjälp. Men om du själv går och funderar på om det skulle vara fiffigt att tala med ett proffs, eller har någon i din omgivning som vågar säga det högt till dig, så är det en signal om att det nog är en god idé.