Vem är Noah Pallas – finlandssvensken som debuterade i fotbollslandslaget efter sensationellt år och tänker på en flytt utomlands?

Rätt tid, rätt miljö – och rätt attityd. Noah Pallas valde inte den bekväma vägen, men han valde AC Oulu. Det har lett till en sensationellt brant utvecklingskurva. När kommer flytten utomlands?

Hur definieras en kometkarriär om man använder en finländsk fotbollsmåttstock?

Noah Pallas har åtminstone gjort ett försök att slå sig in på mätaren under det senaste året. På tolv månader har han gått från division 2-status i Honkas akademilag till given i fotbollsligan.

Dessutom har Pallas varit med i A-landslaget under årets två första samlingar. Han gjorde landslagsdebuten mot Estland på januariturnén i Portugal och fanns med i truppen då Finland inledde EM-kvalet i mars.

– Jag har knappt hunnit begripa allt. Det är lite svårt att tänka sig att det har gått så här snabbt, säger Pallas till Yle Sporten efter ett träningspass i vårkylan i Uleåborg.

Dessutom hade Pallas, som har gått i svenskspråkiga skolor i huvudstadsregionen, inte riktigt trott att genombrottet i inhemsk ligafotboll skulle ske i norra Finland.

– Under det som blev min sista säsong i Honka var målet att ta en plats i förstalaget, men efter tre–fyra träningar insåg jag att den vägen blir för tuff. Det kändes som att jag slösar tid om jag stannar kvar där en längre tid. Då tog jag beslutet att försöka slå igenom någon annanstans.

Berömmer tränaren

Ibland behöver ett klubbval inte vara svårare än att det var bästa alternativet som låg på bordet.

– Han var redo att ta en liten risk – att flytta från Esbo till Uleåborg är inte speciellt vanligt. Vi har försökt få hit spelare från Helsingforsregionen, men det är en utmaning. Den här typen av spelare är väldigt intressanta för oss, och han var redo att jobba stenhårt, säger sportchefen Markus Heikkinen.

Bildtext Valet att flytta norrut var inte svårt för Noah Pallas. Bild: Mats Ahlnäs / Yle AC Oulu,Noah Pallas,Fotbollsligan,Otso Liimatta

Pallas kastade tryggheten i Esbo över kanten, flyttade till Uleåborg och landade onekligen rätt. Yle Sporten kunde berätta om AC Oulus satsning på yngre spelare i måndags – och med Ricardo Duarte som tränare har Pallas varit en av spelarna som har fått mycket speltid.

– Ricardo vågar ta risker, bygga ett ungt lag och öka intresset för hela AC Oulu. Vi har spelare som kan anpassa sig till flera olika spelsätt och olika positioner.

22-åringen upplever att ligalaget i Uleåborg har stärkt sitt rykte bland yngre spelare.

– Här får man en ärlig chans att gå framåt. Och klubben sparar ju också pengar om de ser potential i unga spelare, tar hit dem lite billigare och utvecklar dem här. Det är positivt att det finns den typen av ligaklubbar.

Blir det flytt utomlands?

Det var framför allt under andra halvan av förra säsongen som Noah Pallas etablerade sig i startelvan. I år har han inlett seriespelet med tre nya starter.

Senast gjorde han en stabil insats då AC Oulu blev första laget som stal poäng av guldfavoriten HJK.

– Då jag kom till Uleåborg var målet att ta en plats i truppen. Jag var medveten om att det inte blir så enkelt att få speltid, men jag utvecklades mycket.

Bildtext Noah Pallas höll jämna steg med landslagsmeriterade Pyry Soiri i kampen på kanten i HJK–AC Oulu. Bild: Matti Raivio/All Over Press Noah Pallas,Pyry Soiri

Om Pallas får vara skadefri och ser till att kurvan pekar stadigt uppåt, är det närmast en fråga om när en flytt utomlands blir aktuell. Just nu är Otso Liimatta det hetaste villebrådet i AC Oulu, men Pallas medger att han är spänd och nyfiken på vad som väntar.

Det står klart att spel i fotbollsligan har öppnat dörren.

– Fotbollsligan är en väldigt bra plattform för nya, unga spelare. Om man verkligen gör det bra i ett par säsonger så kommer ditt namn att bli uppmärksammat av utländska klubbar. Det här är en bra väg för att lyfta sin profil och kunna gå framåt i karriären.