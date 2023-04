Norrena & Frantz: ”När jag ville flytta ihop med min pojkvän uppstod vår första kris” – om commitment issues

Det finns många anledningar till att inte vilja binda sig till en långvarig relation.

Du kanske helt enkelt trivs bäst som singel? Eller så har du fått nog av parrelationer, kanske blivit bränd och tilltufsad på vägen?

I så fall behöver det ju inte vara något problem med det hela. Tvåsamhetsnormen kan kännas förlegad för den som stortrivs i sitt eget sällskap.

Men ifall du hoppas på att hitta en person att leva med en längre tid, men gång på gång lägger krokben för dig själv kan det vara fråga om att du dras med så kallade commitment issues, och helt enkelt har svårt för att binda dig.

I veckans podd funderar vi på vad commitment issues egentligen beror på, och huruvida man kan arbeta bort sina relationshämningar. Eller är det, som lyssnaren Tinderella här nedan misstänker, oftast helt enkelt fråga om brist på intresse när en relation inte lockar?

Raka rör från första början

Jag har alltid varit tydlig med vad jag önskar av en relation från första början. Vi håller inte ens hand innan vi sett att vi har samma riktning och mål i livet.

Kanske har jag överdrivit min försiktighet en aning, men jag har också sluppit slösa tid på folk som vill ha sex men inte familj.

Samtidigt har jag anklagats för commitment issues. Jag har haft kvinnliga vänner som hoppats på något mera och tyckt att jag gett otydliga signaler.

Han var fin, men jag var inte redo

När jag tagit mig ur ett våldsamt äktenskap och kunde flytta hem till Finland efter 3 år av vårdnadstvister, så kände jag att jag inte kunde ta nästa steg och flytta ihop med min nya partner som bodde i Finland.

Jag hade träffat honom några månader efter att min man flyttat ut och allting var bra mellan oss. Men jag behövde tid för mej, för min dotter och att vara självständig.

Vi gick isär men är ännu goda vänner. Är man inte redo så är man bara inte.

Bildtext ”Vad skönt vi har det, bara du och jag!” Bild: Alex Centrella mödrar,döttrar,Mor och dotter,familj,sommar,badstränder,stränder

Kvinnan investerar på långsikt, mannen är nöjd för stunden

Tror många män redan i början av relationen bestämt sig för om de kan tänka sig ha denna kvinna som fru eller sin officiell flickvän.

De kan vara helt nöjda med att ha henne som sällskap och stöd och därför vilja fortsätta relationen tills vidare. Vissa är ärliga med saken, andra vill få kvinnan att tro att hon kan få honom att ändra sig.

Som kvinna måste man lära sig att det kan vara så att inget ändras hos honom, oavsett hur mycket man själv investerar i relationen.

Misse 32

När jag ville flytta ihop blev det kris

Vi hade sällskapat i ett år när jag fick veta om en ledig tvårummare av en kollega, så jag föreslog att vi skulle flytta ihop.

Förslaget ledde till vår första kris. Han blev först tyst och sen sa han att han ville fundera på saken. Eftersom det fanns risk att lägenheten skulle ges åt någon annan var det lite press från min sida att få fram ett beslut. Jag var säkrare på vad jag ville än vad han var.

Efter några dagar tog jag upp saken till diskussion igen, berättade vad han betydde för mig och jag vågade fråga om han ville ge vårt förhållande en chans att utvecklas.

Svaret gjorde mig lycklig eftersom han sade att vi väl kan försöka. Så vi sade upp våra enrummare och flyttade ihop.

Nu har 30 år gått och vi är fortfarande tillsammans. Jag tror att den första krisen var den viktigaste knuten vi löste tillsammans där och då.

Eva 59 år

Bildtext ”Vilken tur att jag lyckades övertala honom då för 30 år sedan!” Bild: GABBY BALDROCCO sömn,säng,kärleksförhållande,äldre

Det handlar oftast om brist på intresse

Jag har slutat störa mig på män med commitment issues efter att jag läste boken ”He’s just not that into you”. Är en man tillräckligt intresserad så ser han nog till att committa.

Har han emotionella problem som hindar honom från att gå in i ett förhållande, ja då får han nog fanimej uppsöka en psykolog om det är det som krävs.

Män (och säkert kvinnor också) har en massa kreativa ursäkter till varför de inte kan gå in i ett förhållande eftersom det är lättare än att säga sanningen, dvs. att man inte är tillräckligt intresserad.

Tinderella 32