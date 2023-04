Utrikesministeriet: Evakueringen i Sudan avslutas

Utrikesministeriet meddelande på onsdagskvällen att man kommer att avsluta evakueringsinsatsen i Sudan under torsdagen.

Totalt elva finländarna har i och med operationen kunnat lämna Sudan. Enstaka finländska medborgare finns fortfarande kvar i Sudan, men ministeriet säger att de själva har beslutat att stanna där.

Och i landet fortsätter striderna mellan regeringsstyrkorna och den paramilitära gruppen RSF, trots att det under tisdagen inleddes ett eldupphör.

På mindre än två veckor har över 500 personer dött och fler än 4000 sårats. WHO meddelande under onsdagen att majoriteten av hälsovården i landet slagits ut och att enbart 16 procent av hälsovårdstjänsterna i huvudstaden Khartum fungerar normalt just nu.

