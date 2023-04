Yle följer med fiskarnas kamp – se fiskstigningen vid Bodvattnet i Korsholm

Abborrar och gäddor kämpar sig som bäst upp till Bodvattnet i Björkö. Jens Håkans höll vakt natten till torsdag och kring midnatt ”kokade bäcken av abborrar”.

Med start klockan 12 på torsdag sänder Yle direkt från fiskstigningen vid Bodvattnet. På torsdag morgon är det rätt lugnt i bäcken, även om några gäddor och någon abborre kämpar sig fram.

Under natten var det desto mera kalabalik, berättar Björköbon Jens Håkans som höll koll på utrustningen under natten. Håkans är ordförande för Björköby fiskargille.

- Det var vått och regnigt, säger Håkans.

Men det var också mycket liv och rörelse i bäcken.

- Igår kväll gick det upp mycket gäddor. Sen vid tolv-tiden gick det upp otroliga mängder abborrar. Det kokade i bäcken.

Bildtext Längs den här bäcken tar sig fisken fram. Bild: Yle / Joni Kyheröinen sjöar,Kvarken,bäck

Det är exakt den tiden på året när fiskarna söker sig till lugnare vatten för att leka och föröka sig. Det är rätt mycket is kvar såväl på havssidan som i Bodvattnet. Men det tycks inte sakta ner fiskarna på något sätt.

Det är viktigt att fiskarnas färd lyckas, inte minst för fiskare som Jens Håkans.

- Det är klart att det är viktigt. Det är en årstillväxt det handlar om.

Håkans hjälper till om det verkar som att någon fisk har fastnat eller inte riktigt orkar. Under tiden vi står och betraktar bäcken hjälper han en abborre på traven.

Bildtext Hit till Bodvattnet går fiskarnas färd. Bild: Yle / Joni Kyheröinen sjöar,Björkö,Korsholm

Han gillar just den här tiden på året.

- Våren är härlig när naturen vaknar till liv. Man får vara ute i naturen och fågellivet vaknar, det är fantastiskt!

Och på tal om just fågellivet så har Håkans sett till havsörnar som spanar in vad fiskarna riktigt sysslar med. Säkerligen får sig örnen lite mat under de kommande dagarna.

Håkans beger sig hemåt för att vila med hunden, hans pass är över.

Ni kan följa med fiskstigningen på Arenan i 24 timmar, med start klockan 12.