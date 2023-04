Östbanan kan innebära en halvtimmes restid mellan Borgå och Helsingfors och järnvägsstation under Borgå å

Om Östbanan byggs skulle restiden mellan Borgå och Helsingfors förkortas till lite på en halvtimme. Förutom fjärrtåg finns det också förutsättningar för lokaltågstrafik mellan Borgå och Helsingfors.

Det här kommer fram i två nya utredningar som gjordes för att få mer information inför planeringen av Östbanan, järnvägssträckningen som skulle gå från Helsingfors via Borgå till Kouvola.

– Att bygga ut banan österut är väldigt viktigt och ur Borgås perspektiv ser vi stora möjligheter, säger Borgås stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren.

Den ena utredningen gjordes av ett konsultföretag på beställning av planeringsbolaget Östbanan Ab. I den har man funderat på passagerarmängder och restider samt granskat två olika alternativ för fjärrtågens rutter mellan Helsingfors och Kouvola.

Man kom fram till att Östbanan skulle öka antalet resenärer mellan östra Finland och huvudstadsregionen. Enligt en tidigare prognos av Trafikledsverket skulle Helsingfors och Borgå vara de städer från vilka flest tågresenärer startar sin resa.

Planeringen av Östbanan Öppna Planeringsbolaget Östbanan Ab ägs till 51 procent av staten, resten delar 24 kommuner och städer på. I det här skedet utvärderar man om det alls lönar sig att bygga Östbanan, samt planerar hur det i så fall skulle göras. Om Östbanan byggs så ska det senare bildas ett separat bolag som har hand om den delen av projektet. Enligt tidigare beräkningar skulle hela projektet gå loss på 1,7 miljarder euro varav planeringen skulle ta 79 miljoner euro. Planeringsbolaget ska ansöka om EU-finansiering som kunde täcka hälften av planeringskostnaderna och 30 procent av byggkostnaderna. En förutsättning för att Östbanan ska bli av är att Flygbanan från Helsingfors till flygplatsen i Vanda byggs först. Östbanan skulle sedan fortsätta spåret österut från Flygbanan.

Om Östbanan byggs så skulle den kunna vara klar i slutet av 2030-talet. Då skulle Borgåbor kunna stiga på tåget i Borgå och susa iväg till Helsingfors på 32–33 minuter. Restiden med den snabbaste bussförbindelsen är i dag 55 minuter.

– Det är viktigt att minnas att också förbindelsen till flygplatsen, till Böle och till lokaltågen som rör sig i huvudstadsregionen skulle bli väldigt mycket bättre, säger Mollgren.

Enligt utredningen skulle det ekonomiskt sett vara mest lönsamt om fjärrtågstrafiken mellan Helsingfors och Kouvola skulle gå via Borgå istället för via Lahtis. Det betyder samtidigt att hela fjärrtågstrafiken från Lahtis skulle flytta till Borgå. Det är fördelaktigt för Borgåborna men betyder samtidigt att Lahtisborna har färre tågavgångar per dag då endast lokaltågstrafiken skulle bli kvar där.

Fjärr-, och lokaltågstrafik mellan Borgå och Helsingfors skulle minska busstrafiken in till Helsingfors centrum, men man har räknat med att det ändå kunde vara lönsamt att köra buss till exempel mellan Borgå och Malm. Samtidigt skulle också privatbilismen minska.

Finns många potentiella användare i Borgå

Den andra utredningen gjordes av ett konsultföretag på beställning av Borgå stad och Nylands förbund. I den koncentrerade man sig på förutsättningarna för att ordna lokaltågstrafik mellan Borgå och Helsingfors.

– I dagsläget ser vi nästan 20 000 resor varje vardag mellan Borgå och huvudstadsregionen. Ungefär var fjärde Borgåbo som är arbetstagare jobbar i huvudstadsregionen, säger Mollgren.

Bildtext Stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren jobbar för att få den potentiella spårdragningen att fungera sömlöst med samhällsstrukturen och kollektivtrafiksystemet i Borgå. Bild: Mira Bäck / Yle porträtt

Enligt utredningen finns det ekonomiska förutsättningar för att ordna lokaltågstrafik mellan Helsingfors och Borgå om Östbanan byggs.

– Vår utgångspunkt är att det ska finnas lokaltågstrafik om det byggs en ny östlig bansträckning. Det är väldigt viktigt för oss, säger Ossi Savolainen, ordförande för Nylands förbund.

Den största delen av kostnaderna för lokaltågstrafiken kan troligen täckas med biljettintäkter. En lokaltågsbiljett skulle kosta mindre än en fjärrtågsbiljett.

I lokaltågsutredningen utredde man flera olika alternativ för hur tågen kan köra och var de kan stanna, till exempel om tågen skulle köra i ett sträck från Borgå till flygplatsen eller stanna i Kervo.

Man tittade också på olika alternativ för var järnvägsstationen i Borgå kan placeras. Den skulle kunna ligga ovan jord i Kungsporten, eventuellt med ett stickspår in till västra centrum. Andra alternativ är att placera stationen under jord, antingen i centrum under ån eller i Hornhattula nära Borgå parkgata.

Bildtext Ett av alternativen som undersökts är att placera tågstationen under Borgå å. Rälsdragningen är bara ungefärlig, det är inte ännu bestämt exakt var spåret skulle gå. Bild: Ramboll Finland Ab Karta,kartor

I alternativet som skulle vara mest optimalt med tanke på de bästa trafikförbindelserna och användningen av kollektivtrafiken skulle stationen ligga så nära Borgå centrum som möjligt, vid naturliga bussförbindelser, och Östbanan skulle ha en underjordisk station för lokaltåg i Kervo. Samtidigt skulle det alternativet sannolikt vara det dyraste och svåraste att genomföra.

Skulle öka Borgås attraktionskraft

Mollgren tror tågtrafik mellan Borgå och Helsingfors skulle vara attraktivt för inflyttare.

– Jag har nog sällan stött på sådana inflyttade som tycker att bra kollektivtrafik är en dålig sak, säger Mollgren.

Han tar också upp demografiutvecklingen, att en allt större andel av befolkningen är äldre. Enligt Mollgren har enkäter visat att fungerande kollektivtrafik är viktig för att personer över 70 ska kunna ta sig omkring.

Borgå har förbundit sig till att satsa på hållbar utveckling. Spårtrafik är i regel mer hållbart än privatbilism, men att bygga järnvägar är väldigt kostsamt och resurskrävande. Enligt en tidigare rapport av Finansministeriet och Kommunikationsministeriet skulle det ta 280 år för Östbanan att betala av miljöskulden.

Det handlar om svåra avvägningar.

– Man ska titta långt in i framtiden och fundera på olika scenarier, vilka alternativen egentligen är. Fördelen med bannätverket är att det har väldigt mycket kapacitet på ett ganska litet område och så ger det snabba förbindelser, säger Mollgren.