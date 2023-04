Pandorna får stanna på Ähtäri Zoo

På grund av ekonomiska bekymmer på Ähtäri Zoo låg pandorna Lumis och Pyrys framtid i Finland i vågskålen. På ett styrelsemöte på torsdagskvällen beslöt man att pandorna ska få stanna i Finland.

Enligt styrelseordförande Risto Sivonen i ett pressmeddelande var det ett svårt beslut att fatta.

”Vår viktigaste turismsäsong är på väg att börja och förväntningarna på den här säsongen är stora. Många finländare som tidigare rest utomlands har ändrat sina vanor och vill nu upptäcka inhemska resemål. Att hemestra ser ut att vara här för att stanna”, säger Sivonen i ett pressmeddelande.

Pandorna Lumi och Pyry har bott på Ähtäri Zoo i Etseri sedan 2018. De gavs som en gåva från Kina i samband med Finlands 100-årsdag men de anlände först året därpå. Enligt ett avtal ska de få bo 15 år i Finland, tio är ännu kvar.

Ähtäri djurpark har länge dragits med ekonomiska problem. Pandornas underhåll kostar omkring 1,5 miljoner euro per år, men enbart 600 000 kommer in till djurparken via biljettintäkter.

Nytt beslut fattas i höst

Redan i februari skulle ödet för pandorna avgöras en gång för alla, men då beslöt styrelsen för djurparken att skjuta upp beslutet i väntan på en utredning från Jord- och skogsbruksministeriet.

Enligt den rapport som Jord- och skogsbruksministeriet gett ut ligger ansvaret för pandorna hos djurparken, men man kan ändå tänka sig att stödja pandorna.

Rapporten stipulerar ändå att djurparken först måste få ordning på sin ekonomi och ett statligt stöd kan endast ges via ett politiskt beslut. Så som det är i dag uppfyller djurparken inte de krav som ställs för att få statsstöd.

”Vi lägger nu all kraft på marknadsföring och hoppas att såväl gamla som nya vänner av skyddade djurarter besöker djurparken. I höst kommer vi att se över saken igen. Styrelsen följer med djurparkens ekonomiska tillstånd och behöver nu få arbetsro för att få en lyckad säsong efter de tunga coronaåren”, säger Sivonen.

Enligt djurparken är man fortfarande intresserad av möjliga samarbetspartner och man är inte helt främmande vid tanken på att bilda någon form av stiftelse.

I och med att pandorna är en del av Kinas pandadiplomati där man försöker skapa en bättre bild av landet, krävs det också diplomati andra vägen med hur man hanterar pandorna. Bland annat stöder Ähtäri Zoo området i Kina därifrån Lumi och Pyry kommer med olika medel. Djurparken ger också bidrag till pandaforskning.