Tre av fyra österbottniska ministrar var centerpartister – hur blir det i Orpos regering?

Det ser ut som att Finland så småningom kan ha en ny regering. För Vasa valkrets del blir det ordentlig rotation på ministerposterna. Centern är ute ur spelet och Sannfinländarna de stora vinnarna.

Under förra mandatperioden hade valkretsen fyra ministrar: Mika Lintilä (C), Antti Kurvinen (C), Mikko Savola (C) och Anna-Maja Henriksson (SFP).

Regeringssonderaren Petteri Orpo (Saml) försöker nu bilda regering med Sannfinländarna, SFP och Kristdemokraterna.

För Sannfinländarnas del kan röstkungen Mauri Peltokangas vara med i spekulationerna. Samlingspartiet har erfarna Paula Risikko och SFP:s Anna-Maja Henriksson känns som en lågoddsare.

KD:s Peter Östman inleder redan sin fjärde period i riksdagen och är också riksdagsgruppens ordförande.

Henrik Antfolk, ordförande för SFP i Österbotten, konstaterar det rätt självklara att Anna-Maja Henriksson är den starkaste kandidaten till en ministerpost för SFP.

Jesse Luhtala, ordförande för Samlingspartiet i Österbotten, vill inte spekulera om ministerposterna. Samlingspartiets invalda från Vasa valkrets är Paula Risikko och det nya ansiktet Janne Jukkola.

Anne Matokangas, ordförande för Sannfinländarna i Södra Österbotten, vågar inte i det här skedet bedöma vilka som blir ministrar.

– Givetvis hoppas jag att vi får en minister från valkretsen. Vi har ju två färska ledamöter i Pia Sillanpää och Anne Rintamäki, men jag kan inte bedöma om man vill ha nya ansikten eller erfarenhet, säger Matokangas.

I det här skedet ska man givetvis komma ihåg att det inte finns några garantier för att Orpo lyckas få ihop en regering med nämnda partier.

Johanna Autio, som är verksamhetsledare för Socialdemokraterna i Österbotten, vill överhuvudtaget inte spekulera om ministerposter eftersom partiet i det här skedet inte är en del av regeringsförhandlingarna.

Från Centern säger Pilvi Kärkelä, verksamhetsledare i Södra Österbotten, att partiet har beslutat att det är oppositionen som gäller.

Texten är långt en översättning av Peltokangas, Risikko, Henriksson tai Östman – ovatko tässä tulevan hallituksen ministerinimet Vaasan vaalipiiristä?, av Alisa Uusitalo och Jaana Mattila.