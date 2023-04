Lappträskbonde har speciallov för att skrämma bort vitkindade gäss – tycker fri jakt är det enda vettiga

Vitkindade gäss orsakar årligen skördeskador för flera miljoner euro för finländska jordbrukare. Fågeln är fridlyst och får störas bara med specialtillstånd.

Lantbrukaren Guy Bosas är en av dem som fått ett sådant specialtillstånd av NTM-centralen för att försöka skrämma iväg gässen som äter upp hans grödor.

När Yle Östnylands reporter besöker Bosas i Lappträsk är det en måndag den sista veckan i april. Än har inte särskilt många vitkindade gäss synts till, men ett hundratal sädgäss och andra gäss har nyss flugit upp och hörs skrika på avstånd.

Bildtext Gässen betar på Guy Bosas åkrar i Lappträsk. Den här flocken tycks bestå mestadels av sädgäss. Bild: Lone Widestam / Yle

Förutom att själv försöka vifta iväg de vitkindade gässen använder han gaskanoner som med ojämna mellanrum skjuter iväg högljudda lösa skott. De får användas bara på hösten för att inte störa andra häckande fåglar.

Bosas ska också testa drakar, men han har hört av kollegor att de bara fungerar på ett litet område och under en kort tid. Sedan förstår gässen att det inte är någon riktig rovfågel som svävar omkring. Det handlar alltså inte om mytiska vidunder utan om liknande fågelskrämmor som uteserveringar använder för att hålla måsar borta.

NTM-centralen beviljar undantagslov Öppna I mitten av april beviljade NTM-centralen 55 lantbruksgårdar undantagslov för att skrämma iväg vitkindade gäss under vår- och höstflyttningen. Allt som allt 24 gårdar väntar ännu på lov. Man beviljade inga nya undantagslov för att döda vitkindade gäss eftersom preliminära forskningsresultat från Naturresursinstitutet Luke visar att användningen av lösa patroner är ett tillräckligt effektivt sätt för att skrämma bort dem. Undantagslov för dödande av fridlysta fåglar får beviljas enbart om det inte finns andra fungerande metoder. NTM-centralen skriver i ett pressmeddelande att det effektivt går att hålla vitkindade gäss borta genom att använda en kombination av olika metoder, som att gå nära, använda en laserpekare och skjuta lösa patroner. NTM-centralen konstaterar ändå att det kräver ständig övervakning och aktivitet från soluppgång till solnedgång för att skrämseltaktiken ska fungera. Dessutom behöver det finnas andra fält där gässen kan beta ostörda så att de hellre skulle hålla sig där. Under våren är det förbjudet att använda lösa patroner och gaskanoner för att skrämma bort vitkindade gäss. De fungerar avskräckande genom att vara högljudda och det är oklart hur det påverkar andra fåglar. Undantagsloven gäller för det mesta i två år. Det finns sammanlagt 251 gårdar som beviljats undantagslov för att skrämma bort vitkindade gäss. En del av dem har även ikraftvarande undantagslov för att döda vitkindade gäss, så som Bosas gård i Lappträsk.

Bosas och några andra odlare i regionen har ett gemensamt undantagstillstånd som ger dem rätten att skjuta vitkindade gäss på hösten.

– Men när man läser igenom villkoren så kan man nog egentligen säga att vi inte har tillstånd att jaga. Det är så byråkratiskt, säger Bosas och räknar upp en del av villkoren.

Man får skjuta tre gäss per åkerskift, per dag. Allt ska följas upp och rapporteras samma dag: Vad är skiftets signum? Hur många var gässen från början? Vart for de när jägaren började skjuta? Hur länge var de borta? Hur många var det som kom tillbaka?

– Det är en sådan byråkratisk djungel att man inte får någon vettig jägare att hålla på med det. Alla är ju rädda för att av misstag göra något fel i uppföljningen. Om någon byråkrat hakar upp sig så kan man få en dom, bli av med jaktlovet och mista sitt vapen till staten, säger Bosas.

Dessutom får inte köttet tas tillvara, vilket för många jägare känns helt bakvänt.

Bosas tycker att jakten på vitkindad gås borde befrias.

– Då skulle man få riktiga jägare hit och jaga dem. När de blir jagade så blir de försiktigare och håller sig borta från åkrarna. Det är den enda vettiga metoden, tror Bosas.

Han påpekar att man i Sverige kan anhålla om skyddsjakt, då får man skjuta alla sorts gäss när de landar på en åker där det växer någon slags gröda.

Bildtext Guy Bosas kan så höstgrödor bara på åkrarna närmast gården för om han inte vakar noga över dem så äter fåglarna upp allt. En gåsflock syns som små prickar i skyn. Bild: Lone Widestam / Yle

Gässen äter upp höstveten

Bosas studerar åkern med höstvete.

– Den här brodden är uppäten, endast de nedersta bladen finns kvar. Tillväxten som skett nu när växten kommit i gång, den har de ätit upp, konstaterar han.

Han tror brodden kommer att överleva, men uppskattar att det blir ett bortfall i skörden på 20–30 procent.

Bosas har 280 hektar odlingsmark men kan odla höstgrödor bara på fälten närmast gården eftersom han måste kunna vakta grödorna och skrämma gässen, annars blir det inget kvar att skörda. Han berättar om synen som mötte honom på lördagsmorgonen några dagar innan intervjun.

– Då var här åtminstone tusen stycken som var nere tidigt på morgonen. Jag sprang ut och sjasade bort dem så att skadan skulle bli så liten som möjligt. Så stor flock har jag inte sett efter det, de har antagligen splittrat på sig.

I och för sig är alla sorters gäss lika glupska, men de vitkindade gässen kommer ofta i stora skaror. NTM-centralen uppskattar att deras vårflyttning kommer i gång ordentligt under de sista dagarna i april och den första veckan i maj. Då väntas tiotusentals vitkindade gäss flyga över Finland. Ju kallare det är norrut, desto längre stannar de på åkrarna i söder.

– Nu på våren talar vi om hundratals vitkindade gäss i flocken när de kommer. Men på hösten, då är de vitkindade tusentals. Det är stora mängder och de äter upp en åker på bara en dag. De lämnar ingenting kvar, säger Bosas.

Odlarna kan få ersättning för skadorna, men inte så att det täcker hela förlusten.

Vitkindad gås (Branta leucopsis) Öppna Den vitkindade gåsen liknar kanadagåsen men är mindre till storleken. Det är en flyttfågel som övervintrar i norra västeuropa, till exempel i Irland, Danmark och västra Frankrike. Tidigare häckade den vitkindade gåsen enbart i arktiska områden så som på Grönland och Svalbard. Sedan 1970-talet har den börjat häcka också i Skandinavien. Den vitkindade gåsen är fridlyst inom EU.

Bildtext Två vitkindade gäss betar på en gräsmatta i Helsingfors. Arkivbild. Bild: Otso Ritonummi / Yle

Bosas påpekar att det ur miljösynvinkel skulle vara bra att odla mer höstgrödor för att ha ett växttäcke på vintern.

– Men det börjar bli helt omöjligt för ingen orkar hålla på och jaga bort gässen. Man skulle ju ha andra saker att hålla på med, säger han.

Risk för salmonella i gåsbajset

Gåsavföring har blivit ett gissel på stränder och i parker. Vitkindade gäss är särskilt kända för sitt bajsande, de kan släppa ur sig en korv var fjärde minut.

– Här är 6–7 korvar på varje kvadratmeter. Då vet du att på en hektar är det en hel del, konstaterar Bosas medan han går över åkern.

Bildtext Åkrarna är fulla av gåslortar. Bild: Lone Widestam / Yle

Gåsbajset stör inte Bosas i det här skedet eftersom spannmålen ska tröskas först i augusti. Värre skulle det vara om det här skulle vara en vallåker eller höåker som ska skördas i början av juni.

– Det talas inte så mycket om det men det finns en risk för att gässen har salmonella med sig. När tröskorna bärgar höet så kommer skiten med, säger Bosas.

Har man salmonella i fodret så har man snart salmonella i kobesättningen.

– Det har varit vissa fall i Finland där det konstaterats salmonella, men man har inte med säkerhet kunnat säga om salmonellan kommit direkt från höåkern eller vallen. Men sannolikheten är ganska stor, säger Bosas.