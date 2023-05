Charles III:s kröning – ceremoni utan motstycke i Europas övriga monarkier

Bildtext

Smörjelseskrämen som har tillverkats för kröningen. På de 56 blå bladen på trädets grenar finns vart och ett av Samväldets medlemsländer. Under trädet står ett citat av den medeltida engelska mystikern Julian av Norwich som försäkrar att allt nog blir bra: "All shall be well and all manner of thing shall be well".

Bild: Victoria Jones/WPA Pool/Shutterstock/All Over Press

