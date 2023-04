Onni Kivipelto vann The Voice of Finland – Emmi Saunders: ”Magiskt att vara med”

Onni Kivipelto från Alajärvi vann på fredagskvällen den 12 säsongen av sångtävlingen The Voice of Finland i Logomo i Åbo. Han tävlade i Toni Wirtanen och Sipe Santapukkis team.

De fyra finalisterna, Onni Kivipelto, Emmi Saunders, Timmy Tattari och Eemeli Nissi, framförde två sånger var.

Kivipelto sjöng Edu Kettunens Lentäjän poika och Foreigners klassiker I Wanna Know What Love Is, där hans lite raspiga röst kom till sin rätta.

Kivipelto fick 41 procent av tittarrösterna. Vinsten är en högtalare, ett skivkontrakt med Universal Music Group, uppträdande på Suomipop-festivalen i Jyväskylä i juli och pizzor i ett helt år.

Bildtext Onni Kivipelto i mitten, med sina mentorer Sipe Santapukki och Toni Wirtanen. Bild: Saku Tiainen The Voice of Finland,sångtävlingar,Sipe Santapukki,Toni Wirtanen

– Det känns alldeles underbart. Jag njöt verkligen av att sjunga, med den här publiken, det här bandet, stämningen. Jag är ett stort leende, säger Kivipelto.

Han blev student i fjol våras, och skulle rycka in i militären först vid nyår, så det passade bara bra att vara med i en sångtävling. Kivipelto har alltid tyckt om att sjunga och uppträda, bland annat med det egna bandet Only Beat.

Bildtext Onni Kivipelto trollband publiken och tv-tittarna. Bild: Saku Tiainen / Nelonen Media The Voice of Finland,sångtävlingar

– Men det var först efter knock out-stadiet som jag själv började tro på att jag hade någon chans, säger Kivipelto.

Så här långt har intervjun gått på finska, men Onni Kivipelto svarar också på svenska.

– Jag talar lite svenska men jag är jättehuono. Det går bättre på engelska, säger Kivipelto.

”Dancing on my own” har varit en tröst för Emmi Saunders

Åbobon Emmi Saunders sjöng i Maija Vilkkumaas team. Redan det var en dröm som gick i uppfyllelse, eftersom Vilkkumaa länge har varit hennes idol.

– Det känns magiskt. Jag är jättenöjd och det har varit en superresa. Det här är helt suveränt, säger Saunders genast efter tävlingen.

Bildtext Emmi Saunders tycker om att från rock och pop, så sådan musik vill hon fortsätta skriva. Bild: Saku Tiainen / Nelonen Media The Voice of Finland,sångtävlingar

Det bästa med tävlingen tyckte Saunders var att hon gått framåt så mycket, blivit självsäker och trott på sig själv. Hon studerar musik i Jakobstad, och kommer att fortsätta med musik på heltid.

I finalen sjöng Saunders Robyns Dancing on my own och Erins Toiset mimmit. Särskilt Robyns låt har betytt jättemycket för Saunders.

– Jag har sjungit den då jag inte har mått så bra eller känt mig utanför. Jag har gått igenom mycket och den har hjälpt mig i högstadiet till exempel då jag kände mig ensam. Den hjälpte och tröstade mig då, säger Saunders.

Bildtext Emmi Saunders uppträdde med en stråkkvartett. Bild: Linus Hoffman / Yle The Voice of Finland,sångtävlingar,Logomo

Saunders slutade på en fjärde plats, och konstaterar att det inte alltid är vinnaren av sångtävlingen som man efteråt minns bäst.

Saunders styrka är att hon skriver egen musik. Nu har hon tid för det och kan efter Voice fokusera på sin egen musik till 100 procent.

– Jag vill göra musik som folk kan relatera till, som jag tycker om och som ger en viss känsla, säger Saunders.