Finländska Sisu drog in 1,4 miljoner dollar i biljettintäkter under sin USA-premiär – femte bäst i hela landet

Jalmari Helanders lappländska naziactionrulle har väckt intresse redan inför sin premiär och enligt intäkterna från första dagen har även den amerikanska publiken hittat filmen.

Jalmari Helanders actionfilm Sisu hade premiär i USA på fredagen.

Filmen samlade under premiärdagen in biljettintäkter på 1,4 miljoner dollar, rapporterar filmens PR-byrå och Box Office Mojo som för statistik över biljettintäkter i USA.

På Box Office Mojos lista kommer Sisu på femte plats bland de filmer som visades på amerikanska biografer under fredagen.

Bättre än Sisu klarade sig kassamagneterna Super Mario Bros the Movie, Evil Dead Rise och Are You There God? It's Me, Margaret samt Star Wars: Episode VI – Jedins återkomst, som igen visas på biografer.

Sisu utspelar sig i lappländska landskap under andra världskriget. Upplägget är att Aatami Korpi (Jorma Tommila) har hittat en guldskatt och utkämpar en blodig kamp mot nazister i ödemarken.

I Finland sågs filmen av hundratusen tittare på cirka en månad. Under sitt premiärveckoslut i hemlandet lockade den 27 594 tittare.

Sisu har fått positiva recensioner, men till exempel New York Times tycker att den är onödigt enkelspårig.

Film: Sisu – finsk Rambo med drag av The Northman och diverse Tarantinohjältar Extremt våld, våldsam humor och brutal skönhet.

Källa: Yle Uutiset