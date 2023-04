Pinan är över för Toronto efter stor dramatik – vann en slutspelsserie för första gången på 19 år: ”En sten föll från bröstet”

Efter mängder med besvikelser gick det vägen för Toronto i en slutspelsserie. Laget vann den sjätte matchen mot Tampa Bay med 2–1 efter förlängning och säkrade avancemang. New York Rangers vann sin måstematch mot New Jersey Devils.

Varje säsong är unik men en komponent har varit bestående under de två senaste decennierna: Toronto kan inte vinna en slutspelsserie.

Men skam den som ger sig tänkte man i säsongens trupp och satte en ny måttsock för framtiden. För första gången sedan 2004 tog sig den anrika klubben förbi den första slutspelsomgången.

– Känslorna går inte att beskriva med ord, det var nervöst och ängsligt genom hela matchen och förlängningen. Alla killar bidrog till segern och alla ska vara stolta.

– En sten föll från bröstet på alla som varit i klubben en längre tid, säger Auston Matthews till den samlade pressen.

John Tavares blev Torontos stora hjälte. Fyra och en halv minut in i förlängningen gick han runt kassen, höll i pucken och drog sedan i väg ett skott som gick in via en Tampa-spelare.

– Man vet hur mycket det här betyder för staden och invånarna. Det har varit besvikelser de senaste åren men stödet från fansen har bestått. Vi gör ett otroligt jobb i den här matchen, säger Tavares.

”Missad möjlighet” för Tampa Bay

För Tampa Bay markerar det här punkten för en dynasti. Laget har gått till final de tre senaste säsongerna och vunnit två titlar.

– Jag vill påstå att hela serien var en missad möjlighet för oss. Vi förlorar tre matcher i förlängning på hemmaplan och i alla matcher var vi det bättre laget. Vi var bättre den här säsongen än förra året.

– Det är tufft just nu. De framgångar vi haft de tre senaste åren har varit otroliga och då man inte når den nivån känns det som ett misslyckande, säger Tampas lagkapten Steven Stamkos.

Toronto får nu börja ladda för den andra omgången. Där väntar antingen Boston Bruins eller Florida Panthers.

– Det är detta som vi lever för. Vi ska njuta nu men det är bara första steget. Det blir tuffare framöver, säger Matthews.

Rangers tvingade fram sjunde match

Carolina Hurricanes är det andra laget i öst som klart för den andra rundan. Vilket motstånd det blir återstår ännu att se.

New York Rangers vann den sjätte matchen över New Jersey Devils med 5–2 och tvingade fram en sjunde och avgörande drabbning. Den sista matchen spelas i Newark under natten till tisdag.

– Efter förra förlusten visste vi att det skulle bli två matcher till. Vi har varit i den här situationen tidigare och spelat stora matcher på bortaplan, säger Rangers lagkapten Jacob Trouba.

Rangers hamnade i underläge i mitten av första perioden, men kvitterade i numerärt överläge strax före den första pausvilan. Laget kopplade sedan greppet med två mål i andra perioden, och avgjorde definitivt i sista med ytterligare två fullträffar.

Niko Mikkola fick en passningspoäng då han serverade Braden Schneider till 5–1. Kaapo Kakko spelade drygt 15 minuter i matchen men gjorde inga poäng.

Devils har bara vunnit en match i serien på hemmaplan och nu ska man försöka avgöra framför hemmapubliken.

– Vi kämpade hela säsongen för att få hemmaplansfördel. Sista matchen kommer att bli fantastisk och jag vet att killarna kommer att ge allt, säger tränaren Lindy Ruff.

Edmonton slog ut Los Angeles

I väst är det nu också klart att Vegas Golden Knights kommer att möta Edmonton Oilers i den andra omgången.

Edmonton vann den sjätte drabbningen mot Los Angeles Kings med 5–4 och gick vidare med 4–2 i matcher. Kailer Yamamoto blev matchvinnare med sitt mål då tre minuter återstod att spela.

– Det var en tuff serie men vi kämpade oss igenom den, säger Edmontons målvakt Stuart Skinner.

Resultat: Tampa Bay–Toronto 1–2 efter förlängning Toronto vidare efter 4–2 i matcher NY Rangers–New Jersey 5–2

NYR: Kaapo Kakko 0+0, +1, 15.06

NYR: Niko Mikkola 0+1, +1, 12.14

NJD: Erik Haula 0+0, -1, 20.24 3–3 i matcher Los Angeles–Edmonton 4–5

LAK: Rasmus Kupari 0+0, +/-0, 5.28

LAK: Joonas Korpisalo 21/26 räddningar Edmonton vidare efter 4–2 i matcher

Bildkälla: Viaplay