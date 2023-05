Bedrägeriförsök ökar på nätet – så här kan du skydda dig

Det har blivit en vanlig bedrägeriform att på olika marknadsforum sälja produkter som egentligen inte finns. På köp- och säljsajten Findit.fi rekommenderar Niclas Östman alla att göra en polisanmälan om man misstänker brott.

I en gammal banklokal i Solf i Korsholm sitter Niclas Östman och jobbar vid en dator. Här är han omgiven av flera olika företag, men det som främst sysselsätter honom är den köp- och säljsajt han driver.

På en månad har Findit mellan 600 000 och en miljon besökare, av dem är ungefär 250-300 000 unika besökare. Samtidigt händer det ungefär en gång per månad, ibland varannan månad, att det kommer till administratörernas kännedom att någon utsatts för bedrägeri eller bedrägeriförsök på sajten.

– Vi skulle helst vilja se att det är noll. Vi tror att våra besökare är pålästa och kan se om något verkar lurt. Vi får också hjälp av våra besökare som rapporterar om någon annons ser lite skum ut, säger vd Niclas Östman på Findit.

Hur ofta händer det att ni får sådana rapporter?

– Det händer flera gånger i veckan. En del av dem är legitima annonser som någon bara blivit lite misstänksam mot, men vi är jättetacksamma över att besökare anmäler om de ser något som verkar misstänksamt. Då granskar vi det en gång till, säger Östman.

Bildtext Findit finns rent fysiskt i en gammal banklokal i Solf i Korsholm. Här jobbar Niclas Östman och hans kollegor med att hålla besökarna på Findit säkra. Bild: Sofi Nordmyr / Yle porträttfotografering

Snabb polisanmälan kan ge pengarna tillbaka

Östman och hans kollegor lägger flera timmar per dag på att granska annonser.

– Vi rekommenderar alla, fast de bara har en misstanke om att de har blivit bedragna, att göra en polisanmälan, säger Östman.

Är man dessutom snabb med att göra en polisanmälan är chansen större att få tillbaka pengarna.

– I jättemånga fall får de fast brottslingen, då beror det också på hur snabb man är när man polisanmäler och man får ut pengarna. Jag skulle säga att i ganska många fall får man inte tillbaka pengarna, säger Östman.

IP-databas och algoritm ska skydda besökarna

Varje gång det sker en polisanmälan kring en annons på Findit kontaktar polisen Östman och hans kollegor. Då ger de ut ip-adresser, kontaktuppgifter och allt som de har på den personen. Bland annat använder de en IP-databas och ett IP-filter.

– Vi har också en algoritm som söker på en kombination av olika data, om algoritmen triggas måste annonsen granskas manuellt. Det samma gäller också om någon har skickat ett meddelande till en annonsör, om det fastnar i vår algoritm måste det granskas och godkännas manuellt före det går ut till annonsören.

För att besökarna och användarna ska få bättre skydd har de tagit i bruk ett Findit-konto där man ska registrera e-postadress, telefonnummer och bostadsort. Just nu jobbar man också med att kunna verifiera sitt konto genom ett bank-id, då kommer besökarna se att den här säljaren har verifierat sig och är den hen utger sig för att vara.

Findit har också tagit i bruk en betalningsplattform där en tredje part behåller pengarna tills köparen fått varan och kontrollerat att den är i utlovat skick. Niclas Östman rekommenderar alla att använda betalningsplattformen om man är det minsta osäker på motparten.

Det kostar lite att använda tjänsten, men den ger 100 procents skydd från att bli lurad när du köper av eller säljer med någon du inte känner.

– Vi tar säkerheten på största allvar och jobbar kontinuerligt på att förbättra den.

Bildtext Träffa säljaren när du ska köpa något och skriv ett köpeavtal om det är något dyrare, råder Niclas Östman. Bild: Sofi Nordmyr / Yle porträttfotografering

För att skydda besökarna har man valt att ge tips och råd under en separat flik på hemsidan. Och så fort administratörerna får nys om olika bedrägeriförsök varnar de om det på första sidan.

Östman berättar att de just nu varnar för att någon via Whatsapp skickat meddelanden till annonsörer att de köper varan och att de har betalfunktion via en länk.

– Det var ganska vanligt i höstas, vi fick höra att en blev lurad och ett tiotal hade fått ett sådant meddelande. Men nu har det varit ganska lugnt.

Råd: Träffa säljaren och skriv köpeavtal

Genom åren har Niclas Östman sett en hel del bedrägeriförsök i olika former.

– Innan du köper en vara på nätet ska du försöka ta reda på så mycket som möjligt om varan och kolla att den faktiskt inte är en replika eller kopia som är förbjuden att sälja. Om det är möjligt ska du träffa säljaren och göra ett köp. Det kan också vara bra att underteckna ett köpeavtal eller ett kvitto.

Ett annat tips är att skriva ett avtal om returrätt.

– Om du köper en båt med båtmotor på hösten och inte har möjlighet att pröva den, kan du försöka göra upp med säljaren om en returrätt ifall motorn inte startar på våren och den inte motsvarar förväntningarna som du hade.

Internetbedrägerier sysselsätter polisen

På Österbottens polisinrättning jobbar kriminalkommissarie Stefan Nordman med it-bedrägerier. Det finns ett brett spektrum av bedrägerier som sker på internet.

Stefan Nordman har svårt att uppskatta exakt hur mycket internetbedrägerier sysselsätter polisen i Österbotten eftersom det är, som han säger, en brottsform som alla andra. De sköter dem tillsammans med alla andra brott, men det kan han tillstå att det är en växande trend.

Är det mer än tidigare, ökar det från år till år?

– Det har ökat de senaste åren, i alla fall om man ser på statistiken ökar det nog. Det är helt naturligt. I dag sköter man mycket ärenden på internet, man gör mycket på internet, man köper saker på internet, man identifierar sig till olika tjänster på internet. Ju mer man gör på internet så följer förstås brottsligheten efter.

Bildtext Inne i polishuset i Vasa jobbar Stefan Nordman och hans kollegor med att lösa bedrägerifall. Bild: Sofi Nordmyr / Yle polisen

Polisen måste hela tiden utveckla sitt arbete och det gäller också vid brott som nätbedrägerier, berättar Stefan Nordman.

– Det är en vanlig bedrägeriform i dagens läge att man via olika marknadsforumen gör bedrägerier genom att sälja produkter som man sedan inte har.

Om pengarna hålls inom landet är det betydligt enklare att reda ut fallet och få fast brottslingen.

– Om pengarna far utomlands, till exempel investeringsbedrägerier eller kärleksbedrägerier, blir det större utmaningar. Så länge gärningspersonen finns i Finland och pengarna rörs i Finland, är det bättre förutsättningar. Men det blir direkt mera utmaningar ifall det blir internationella drag i gärningen, säger Nordman.

Polisens tips: Var skeptisk

Stefan Nordmans tips för att undvika att utsättas för bedrägerier på nätet är också sådant som kan tillämpas på livet utanför internet.

– Möter du ett erbjudande som verkar för bra för att vara sant ska du vara skeptisk, det är ofta för bra för att vara sant.

Om du handlar på ett marknadsforum och kommer överens om förskottsbetalning ska du vara lite skeptisk, råder Stefan Nordman. Kommer jag att få den här varan? kan du fråga dig själv.

När det kommer till andra former av internetbedrägerier, som till exempel de fall där det fiskas efter nätbankskoder, ska du hålla koll på var på nätet du befinner dig. Är du på den sida där du tänker du ska vara, är en fråga Stefan Nordman tycker du ska ställa dig.

– Om du får ett skumt meddelande som ser ut att vara från din bank, men det är dåligt språk eller något annat och de frågar efter dina bankuppgifter så var skeptisk. I huvudsak ska man alltid logga in via den tjänst som man tänker logga in på, säger Nordman.

Stefan Nordman tycker också att du ska vara skeptisk om du får ett meddelande där en närstående begär pengar. Mellan varven händer det att bedrägerier dyker upp där en person uppger sig att vara just en närstående som behöver pengar.

Stöter du på en webbutik som har bättre priser än andra lönar det sig också att vara lite frågvis.

– Om man handlar på internet via någon webbutik som har jättebra priser, men dåligt gjorda hemsidor kan det vara ett tecken på att du inte kommer att få produkten som du beställer. Fundera också på vilka tjänster du lägger in dina kreditkortsuppgifter i, säger Nordman.

Stefan Nordmans nyckelord är som vi hittills kunnat läsa skepticism.

– Ha en hälsosam skepsis, inte behöver man på det viset vara rädd, men om man har huvudet med sig så går det bra.