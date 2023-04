MT: Person med ryskt medborgarskap misstänkt för dataintrånget vid HUS

Tidningen Maaseudun Tulevaisuus rapporterar att det var en person med dubbelt ryskt och finskt medborgarskap som under flera år samlat in uppgifter på folk via Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts datorer.

Det var i tisdags som HUS meddelade att man misstänker en anställd för att under flera års tid ha gjort ogrundade sökningar i patient- och befolkningsregister.

Sökningarna har gjorts på personal och på patienter, men också på personer utan koppling till HUS.

Den anställda jobbade med reskontra vid specialsjukvården i Nyland, och hade tillgång till registren för att kunna sköta sina uppgifter. HUS har sagt upp personen och gjort en brottsanmälan.

MT skriver i dag, med hänvisning till många källor, att den misstänkta är en person med både finskt och ryskt medborgarskap.

Hen ska ha letat upp basuppgifter på olika personer samt uppgifter om deras inkomster och familjeförhållanden. I patientregistren har det gått att läsa om läkarbesök och vårdperioder, men enligt HUS hade personen inte tillgång till patientjournalerna.

HUS, Centralkriminalpolisen, Skyddspolisen samt Inrikes- och Utrikesministeriet har varit förtegna om händelsen.