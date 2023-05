Svenska tv-kändisen Lotta Bouvin-Sundberg är död

Den amerikanska krisbanken First Republic säljs till storbanken JP Morgan.

Redan tidigare i dag rapporterades det att den amerikanska myndigheten California Department of Financial Protection and Innovation, DFIP, har tagit över First Republic.

Enligt myndigheterna kommer bankens tillgångar att säljas till storbanken JP Morgan, som gett det högsta budet.

Det är den tredje amerikanska banken som går under på bara två månader.

Tidigare tvingades Silicon Valley Bank och Signature Bank på knä, bland annat efter att kunderna lyft sina tillgångar ur bankerna.